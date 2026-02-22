ENG vs SL live Score: सुपर 8 में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टक्कर आज, मैच होगा मजेदार
England vs Sri Lanka Super 8 Match Live Score: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच आज पल्लेकेले में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सुपर 8 का मैच खेला जाएगा। पहला मैच सुपर 8 का बारिश में धुल गया था।
England vs Sri Lanka Super 8 Match Live Score: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच आज पल्लेकेले में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला सुपर 8 के फेज का दूसरा मुकाबला है। पहला मैच सुपर 8 का बारिश में धुल गया था, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना था। ऐसे में ग्रुप 2 से सुपर 8 का ये मैच दिलचस्प होगा, क्योंकि हारने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना बेहद कठिन हो जाएगा। इस मैच की पल-पल की अपडेट्स आपको यहां मिलती रहेंगी।
इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका सुपर 8 मैच दोपहर को 3 बजे से खेला जाएगा। श्रीलंका और भारत के समय में कोई अंतर नहीं है तो भारत में भी उसी समय इसका प्रसारण होगा, जबकि दोनों टीमों के कप्तान दोपहर को ढाई बजे टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।
