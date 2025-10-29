ENG vs SA Live Score: सेमीफाइनल में 100 की ओर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की विकेट की तलाश जारी

संक्षेप: England vs South Africa Semifinal Live Score: आज आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने गुवाहाटी में टॉस जीतकर गेंदबाची चुनी है।

ENG vs SA Live Score: आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। दोनों टीमें गुवाहाटी के बरसापार क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया। सोफी एक्लेस्टोन खेलने के लिए फिट हैं। वहीं, साउथ अफ्रीका ने एक बदलाव करते हुए मसाबता क्लास की जगह एनेके बॉश को मौका दिया है।

साउथ अफ्रीका के लिए चार बार के चैंपियन इंग्लैंड से पार पाना आसान नहीं होगा। साउथ अफ्रीका को कड़ी चुनौती पेश करनी है तो उसके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। साउथ अफ्रीका को लीग चरण में जिन दो मैच में हार का सामना करना पड़ा था, उन दोनों में उसके बल्लेबाज नाकाम रहे। अपने पहले मैच में 69 रन पर आउट होने के बाद निराश साउथ अफ्रीका ने अच्छी वापसी करते हुए न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान पर करीबी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में एंट्री की।

England vs South Africa Semifinal Live Score SA 80/0 (15 ओवर)* ENG vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका ने पहले पावरप्ले में बिना विकेट गंवाए 58 रन जोड़े। स्मिथ ने 10वें ओवर में 9 रन खर्च किए। वोल्वार्ड्ट 34 और ब्रिट्स 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं।

ENG vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पारी का आगाज हो गया है। कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट और ताजमिन ब्रिट्स बैटिंग करने उतरी हैं। इंग्लैंड के लिए पहला ओवर लिन्से स्मिथ ने डाला और 9 रन खर्च किए, जिसमें एक वाइड है। वोल्वार्ड्ट के बल्ले से दो चौके निकले।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, डेनिएल व्याट हॉज, नेट साइवर ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल।