ENG vs SCO Live Score: आज इंग्लैंड की विश्व कप से हो सकती है छुट्टी, स्कॉटलैंड से है करो या मरो की अंतिम लड़ाई

Feb 14, 2026 04:21 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
ENG vs SCO Live Score: ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप C में आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों के लिए आज का मैच करो या मरो जैसा है। आज के मैच में जो भी टीम हारेगी उसका टूर्नामेंट से बाहर होना लगभग तय है।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कप्तान हैरी ब्रूक ने बताया कि उनकी टीम लक्ष्य का पीछा करना पसंद करती है और वे स्कॉटलैंड को कम से कम स्कोर पर रोककर आसानी से जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि, स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बैरिंगटन ने कहा कि वे पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे, इसलिए टॉस हारने से उनकी योजना पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही है। टीम ने पावरप्ले की समाप्ति पर अपने 3 विकेट मात्र 42 रन के स्कोर पर खो दिए हैं। टॉप आर्डर के सभी बड़े बल्लेबाज पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

स्कॉटलैंड: जॉर्ज मुन्से, माइकल जोन्स, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बैरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, माइकल लीस्क, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), मार्क वाट, ओलिवर डेविडसन, ब्रैड करी, ब्रैड व्हील।

इंग्लैंड: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद।

पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड की हालत खराब

प्वांइंट्स टेबल की स्थिति के अनुसार, स्कॉटलैंड वर्तमान में +0.95 के मजबूत नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि दो बार की विश्व चैंपियन इंग्लैंड चौथे स्थान पर संघर्ष कर रही है। हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम नेपाल के खिलाफ मामूली जीत और वेस्टइंडीज से मिली 30 रनों की हार के बाद इस मैच में अपनी खोई हुई लय तलाशने के इरादे से मैदान पर उतरी है।

यूरोपीय टीमों के खिलाफ इंग्लैंड का निराशाजनक प्रदर्शन

इंग्लैंड के लिए यूरोपीय देशों के खिलाफ T20 विश्व कप का रिकॉर्ड अब तक निराशाजनक रहा है, जहां उन्होंने 5 मैचों में एक भी जीत (3 हार, 2 बेनतीजा) हासिल नहीं की है। इसके विपरीत, स्कॉटलैंड को ईडन गार्डन्स की परिस्थितियों का बेहतर अनुभव है क्योंकि यह इस मैदान पर उनका तीसरा मैच है। जहां इंग्लैंड की बल्लेबाजी पिछले मैचों में स्पिन के सामने संघर्ष करती दिखी है, वहीं स्कॉटलैंड ने अपने पिछले मैच में इटली के खिलाफ 207 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर अपनी बल्लेबाजी की गहराई का परिचय दिया था।

पिच की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

पिच के मिजाज को देखते हुए टॉस की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यहां 2021 के बाद से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड 5-2 का रहा है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का मानना है कि उनकी टीम स्पिन खेलने में सक्षम है, वहीं स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बैरिंगटन अपनी टीम की पिछली सफलताओं और मौजूदा फॉर्म के भरोसे उलटफेर करने की उम्मीद कर रहे हैं। ईडन गार्डन्स की धीमी होती पिच पर जोस बटलर और फिल साल्ट जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों का सामना मार्क वाट और स्कॉटलैंड के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण से होगा।

ENG vs SCO Highlight: स्कॉटलैंड ने 16 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना लिए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कॉटलैंड की टीम 150 के आंकड़े को पार कर पाएगी।

