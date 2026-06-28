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टूट गया India vs Pakistan मैच का रिकॉर्ड, वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में दर्शकों ने रचा नया इतिहास

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का रिकॉर्ड इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच ने तोड़ दिया है। वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच अब दर्शकों के लिहाज से भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं है। 

टूट गया India vs Pakistan मैच का रिकॉर्ड, वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में दर्शकों ने रचा नया इतिहास

ICC Women's World Cup 2026 में नए-नए रिकॉर्ड बल्ले और बॉल से बन रहे हैं, लेकिन ओवल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए लीग मैच में दर्शकों की वजह से एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ। वुमेंस टी20 विश्व कप के लीग फेज के मैच में कभी भी इतने ज्यादा दर्शक नहीं पहुंचे थे, जितने इस मैच में पहुंचे। यहां तक कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का रिकॉर्ड भी धराशायी हो गया, जो इसी टूर्नामेंट के लीग फेज के मैचों की शुरुआत में बना था। पहली बार किसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप लीग मैच में 20 हजार से ज्यादा दर्शक पहुंचे।

कुल 21,018 लोग इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ब्लॉकबस्टर मैच को देखने के लिए पहुंचे थे। अभी तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के नाम सबसे ज्यादा दर्शकों का रिकॉर्ड था। एजबेस्टन में 18,814 दर्शक भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में स्टेडियम में पहुंचे थे, जो कि वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का दर्शकों के लिहाज से सबसे बड़ा लीग मैच था। अब इस मैच के रिकॉर्ड को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच ने पछाड़ दिया है। हालांकि, इनमें से एक टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है।

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इतना ही नहीं, लीग मैच में सवा लाख दर्शकों का आंकड़ा भी लीग फेज में पार हो गया है। इस तरह 2026 का वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप लीग फेज में सबसे ज्यादा सेल होने वाला मुकाबला बन गया है। इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे टूर्नामेंट के 10वें एडिशन ने रिकॉर्ड ब्रॉडकास्ट नंबर और डिजिटल एंगेजमेंट के साथ पहले से कहीं ज्यादा फैंस तक पहुंच बनाई है। यह कॉम्पिटिशन शानदार तरीके से खत्म होने वाला है और टूर्नामेंट में अभी पांच मैच बाकी हैं, जिसमें दो सेमीफाइनल और 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होने वाला फाइनल शामिल है।

ग्रुप बी के दो सेमीफाइनलिस्ट फाइनल

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने ग्रुप B से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है, लेकिन रविवार के मैच से यह तय होगा कि ग्रुप A से कौन सी दो टीमें आगे बढ़ेंगी। अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अपने आखिरी मैच में हरा दिया तो यह लड़ाई और भी खास होगी। अगर भारत को हार मिली तो फिर भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। एक तरह से भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया का मैच क्वार्टर फाइनल की तरह है। साउथ अफ्रीका से लीग मैच में हारने के बाद से टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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