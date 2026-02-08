England vs Nepal Live Score: इंग्लैंड को नेपाल ने दूसरे ही ओवर में दिया झटका, फिल साल्ट लौटे पवेलियन

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेटEngland vs Nepal Live Score: इंग्लैंड को नेपाल ने दूसरे ही ओवर में दिया झटका, फिल साल्ट लौटे पवेलियन
England vs Nepal Match Live Score: इंग्लैंड और नेपाल के बीच आज टी20 विश्व कप 2026 का पांचवां मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। दोनों टीमों का पहला-पहला मैच इस टूर्नामेंट का है।

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sun, 08 Feb 2026 03:10 PM IST
England vs Nepal Match Live Score: इंग्लैंड और नेपाल की टीम आज अपने टी20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करने उतरी हैं। टी20 विश्व कप के 10वें सीजन का पांचवां मुकाबला इंग्लैंड और नेपाल के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। दोनों टीमों का पहला-पहला मैच इस टूर्नामेंट का है। अगर इंग्लैंड ने वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी की तो फिर नेपाल के गेंदबाजी की पिटाई संभव है। अगर 250 का स्कोर भी बन जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि नेपाल की टीम बहुत ही कमजोर टीम है।

ENG 5/0 (1.1 ओवर)

8 Feb 2026, 03:10:20 PM IST

England vs Nepal Live Score: इंग्लैंड को लगा पहला झटका

पहले ओवर में सिर्फ 5 रन देने वाली नेपाल की टीम को अगले ही ओवर की पहली गेंद पर पहला विकेट मिला। 1 रन के निजी स्कोर पर फिल साल्ट आउट हो गए। उनको शेर मल्ला ने पहली गेंद पर संदीप लामिछाने के हाथों कैच आउट कराया।

8 Feb 2026, 03:08:27 PM IST

England vs Nepal Live Score: इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू

इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाज नेपाल के खिलाफ शुरू हो गई है। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बनाए।

8 Feb 2026, 02:40:19 PM IST

England vs Nepal Live Score: इंग्लैंड और नेपाल की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड

नेपाल प्लेइंग इलेवन: कुशाल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेट कीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलसन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, शेर मल्ला

8 Feb 2026, 02:39:26 PM IST

England vs Nepal Live Score: इंग्लैंड ने जीता टॉस

नेपाल के खिलाफ T20 World Cup 2026 के मैच में इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। नेपाल के गेंदबाजों की धुनाई देखने को मिल सकती है।

8 Feb 2026, 02:10:33 PM IST

England vs Nepal Live Score: इंग्लैंड और नेपाल की टक्कर

England vs Nepal Match Live Score: इंग्लैंड और नेपाल के बीच आज टी20 विश्व कप 2026 का पांचवां मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों का पहला-पहला मैच इस टूर्नामेंट का है।

