इंग्लैंड ने अंडर-19 विश्व कप फाइनल में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में धोया

संक्षेप:

इंग्लैंड ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया को अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में 27 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उसका सामना भारत या अफगानिस्तान से हो सकता है।

Feb 03, 2026 10:21 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
कप्तान थॉमस रेव (110) के शानदार शतक से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार को 27 रन से हराकर अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। इंग्लैंड ने 50 ओवर में सात विकेट पर 277 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 47.3 ओवर में 250 रन पर समेट दिया। इंग्लैंड का फाइनल में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से मुकाबला होगा।

प्लेयर ऑफ द मैच थॉमस रेव ने रन आउट होने से पहले 107 गेंदों में 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 110 रन बनाये और टीम को तीन विकेट पर 60 रन की नाजुक स्थिति से उबारा। थॉमस रेव ने टीम को लीड किया और शानदार शतक बनाया। सेलेब फाल्कनर के साथ चौथे विकेट के लिए उनकी पार्टनरशिप में 135 रन बने और टीम के लिए मजबूत स्कोर की नींव रखी।

जब रेव और फाल्कनर शानदार बैटिंग कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया दबाव में था। एक अच्छे कैच से फाल्कनर आउट हो गए, फिर रेव शतक पूरा करने के बाद रन-आउट हो गए और यह मैच का एक बड़ा पल था क्योंकि वह सेट बैट्समैन थे। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवरों में अच्छी वापसी की और ज़्यादा रन नहीं दिए (आखिरी 7 ओवर में 40 रन)। फिर भी, इस पिच पर 277 रन एक बड़ा टारगेट लग रहा है और अंत में यह स्कोर बड़ा साबित हुआ।

नादेन कूरे ने अच्छी बॉलिंग की और गेंद को टर्न कराया और वह 49 रन पर दो विकेट लेकर सबसे अच्छे बॉलर रहे। हेडेन शिलर को 31 रन पर दो विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान ओलिवर पीक (100) ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और शतक बनाकर अपनी टीम को अकेले अपने कंधों पर उठाये रखा। लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई अच्छा जोड़ीदार नहीं मिला। नितेश सैमुअल ने 47 और आर्यन शर्मा ने 34 रन का योगदान दिया। सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लुम्स्डेन और राल्फी अल्बर्ट ने इंग्लैंड की तरफ से दो-दो विकेट लिए।

