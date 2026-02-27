इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से रौंदा, जिंदा रखीं पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें
शुक्रवार, 27 फरवरी को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराकर पाकिस्तान को संजीवनी बूटी प्रदान की है। इंग्लैंड की इस जीत से पाकिस्तान के विश्व कप में जाने की संभावनाएं बरकरार हैं।
शुक्रवार, 27 फरवरी को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वह लगातार 2 जीत के साथ पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है और सुपर-8 में लगातार 3 मैच जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है।
कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर 161 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत ने न केवल इंग्लैंड के खेमे में खुशी की लहर दौड़ाई है, बल्कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी संजीवनी प्रदान की है, जिन्हें टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में इंग्लैंड की जीत की दरकार थी।
मैच की पहली पारी में न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी आक्रामक रही। सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट (35 रन) और फिन एलेन (29 रन) ने पहले विकेट के लिए महज 42 गेंदों में 64 रनों की तेज साझेदारी कर टीम को मजबूत आधार दिया। हालांकि, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में जबरदस्त वापसी की। विल जैक्स (2/23), आदिल राशिद (2/28) और रेहान अहमद (2/28) की स्पिन तिकड़ी ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर कीवी बल्लेबाजों की गति पर अंकुश लगाया। ग्लेन फिलिप्स ने 39 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर अपनी टीम को 159 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। तेज गेंदबाज मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन ने पारी के शुरुआती दो ओवरों में ही फिलिप साल्ट (2) और कप्तान जोस बटलर (0) को पवेलियन भेज दिया, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर मात्र 2 रन हो गया। इसके बाद हैरी ब्रूक (26) और टॉम बैंटन (33) ने पारी को संभाला और मध्यक्रम में सैम कुरेन ने 24 रनों का योगदान दिया। मैच अंत में तब रोमांचक हो गया जब इंग्लैंड को अंतिम दो ओवरों में जीत के लिए तेजी से रनों की जरूरत थी। यहां युवा खिलाड़ी रेहान अहमद ने महज 7 गेंदों में नाबाद 19 रन (1 चौका, 2 छक्के) और विल जैक्स ने 18 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया।
इंग्लैंड की इस जीत ने ग्रुप 2 के समीकरणों को बहुत दिलचस्प बना दिया है, जिससे पाकिस्तान की टीम अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है। न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रवींद्र ने गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट झटके। पाकिस्तान के प्रशंसकों के लिए यह परिणाम किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं कल श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले प टिकी हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।