इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से रौंदा, जिंदा रखीं पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें

Feb 27, 2026 10:50 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya
शुक्रवार, 27 फरवरी को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराकर पाकिस्तान को संजीवनी बूटी प्रदान की है। इंग्लैंड की इस जीत से पाकिस्तान के विश्व कप में जाने की संभावनाएं बरकरार हैं।

शुक्रवार, 27 फरवरी को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वह लगातार 2 जीत के साथ पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है और सुपर-8 में लगातार 3 मैच जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है।

कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर 161 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत ने न केवल इंग्लैंड के खेमे में खुशी की लहर दौड़ाई है, बल्कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी संजीवनी प्रदान की है, जिन्हें टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में इंग्लैंड की जीत की दरकार थी।

मैच की पहली पारी में न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी आक्रामक रही। सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट (35 रन) और फिन एलेन (29 रन) ने पहले विकेट के लिए महज 42 गेंदों में 64 रनों की तेज साझेदारी कर टीम को मजबूत आधार दिया। हालांकि, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में जबरदस्त वापसी की। विल जैक्स (2/23), आदिल राशिद (2/28) और रेहान अहमद (2/28) की स्पिन तिकड़ी ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर कीवी बल्लेबाजों की गति पर अंकुश लगाया। ग्लेन फिलिप्स ने 39 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर अपनी टीम को 159 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। तेज गेंदबाज मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन ने पारी के शुरुआती दो ओवरों में ही फिलिप साल्ट (2) और कप्तान जोस बटलर (0) को पवेलियन भेज दिया, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर मात्र 2 रन हो गया। इसके बाद हैरी ब्रूक (26) और टॉम बैंटन (33) ने पारी को संभाला और मध्यक्रम में सैम कुरेन ने 24 रनों का योगदान दिया। मैच अंत में तब रोमांचक हो गया जब इंग्लैंड को अंतिम दो ओवरों में जीत के लिए तेजी से रनों की जरूरत थी। यहां युवा खिलाड़ी रेहान अहमद ने महज 7 गेंदों में नाबाद 19 रन (1 चौका, 2 छक्के) और विल जैक्स ने 18 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया।

इंग्लैंड की इस जीत ने ग्रुप 2 के समीकरणों को बहुत दिलचस्प बना दिया है, जिससे पाकिस्तान की टीम अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है। न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रवींद्र ने गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट झटके। पाकिस्तान के प्रशंसकों के लिए यह परिणाम किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं कल श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले प टिकी हैं।

T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
