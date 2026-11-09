जो रूट कप्तान, बेथेल की वापसी और अनकैप्ड की चमकी किस्मत; साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए इंग्लैंड टेस्ट टीम घोषित
England Test Squad: इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। जैकब बेथेल की वापसी हो गई है। लियाम पैटरसन-व्हाइट को पहली बार मौका मिला है।
इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 17 दिसंबर से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड ने सोमवार (9 नवंबर) को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए अपने 15 सदस्यीय टेस्ट स्क्वॉड की घोषणा की। दिग्गज बल्लेबाज जो रूट एक बार फिर इंग्लैंड की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। जैकब बेथेल की घुटने की चोट से उबरने के बाद वापसी हुई है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए पिछला इंटरनेशनल मैच जुलाई 2026 में खेला था। इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 का हिस्सा है। इंग्लैंड फिलहाल डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में (38.64 प्रतिशत) छठे स्थान पर है जबकि साउथ अफ्रीका (71.43 प्रतिशत) सरे पायदान पर मौजूद है।
अनकैप्ड स्पिनर लियाम की चमकी किस्मत
28 वर्षीय स्पिनर लियाम पैटरसन-व्हाइट की किस्मत चमकी है। उन्हें पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गाय है। लियाम अनकैप्ड (जिसने इंटरनेशनल मैच नहीं खेला) हैं। उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में धमाल मचाकर सिलेक्टर्स का दिल जीता। उन्होंने डिवीजन वन में 25.11 की औसत से 42 विकेट लिए थे। वहीं, ओली पोप को जगह नहीं मिली। वह पाकिस्तान सीरीज के लिए टेस्ट सेटअप का हिस्सा थे। जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ओली रॉबिन्सन, सैम कुक और सोनी बेकर पेस अटैक को धार देंगे। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में सीमित ओवरों की सीरीत खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाएगी। इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगी। वनडे सीरीज 18 नवंबर को समाप्त होगी।
साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए इंग्लैंड टेस्ट स्क्वॉड: जो रूट (कप्तान), हैरी ब्रूक, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, जैकब बेथेल, बेन डकेट, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, लियाम पैटरसन-व्हाइट, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर।
ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से सीधे जाएंगे साउथ अफ्रीका
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा, ''जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, बेन डकेट और जो रूट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तुरंत बाद यूके लौट आएंगे और 2 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के लिए उड़ान भरेंगे। हैरी ब्रूक, जैकब बेथेल और जॉर्डन कॉक्स 29 नवंबर को सिडनी में चौथे टी20 के बाद ऑस्ट्रेलिया छोड़कर सीधे साउथ अफ्रीका के लिए उड़ान भरेंगे।'' इंग्लैंड मेन्स नेशनल सिलेक्टर मार्कस नॉर्थ ने कहा, ''हमने एक मजबूत और संतुलित टीम चुनी है जो साउथ अफ्रीकी टीम की चुनौती के लिए तैयार है। साउथ अफ्रीका टेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है और उसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया।''
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