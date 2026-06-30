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'इंग्लैंड टीम जूझ रही थो और बेन स्टोक्स ने...', रिटायरमेंट पर भड़का 100 टेस्ट खेलने वाले प्लेयर

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Andrew Strauss on Ben Stokes Retirement:  ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट की जिस तरह घोषणा हुई, उससे एंड्रयू स्ट्रॉस खुश नहीं। स्ट्रॉस इंग्लैंड के कप्तान रह चुके हैं।

'इंग्लैंड टीम जूझ रही थो और बेन स्टोक्स ने...', रिटायरमेंट पर भड़का 100 टेस्ट खेलने वाले प्लेयर

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रिटायरमेंट का ऐलान किया। यह हैरान करने वाली घोषणा चाय ब्रेक से 15 मिनट पहले की गई। वहीं, इंग्लैंड को अगले दिन यानी सोमवार को 160 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज 1-2 से गंवाई। स्टोक्स द्वारा मैच के दौरान रिटायरमेंट की घोषणा से इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस खुश नहीं हैं। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि इंग्लैंड टीम जूझ रही थी और इस फैसले ने ध्यान भटकाने का काम किया।

'ये था ज्यादा समझदारी वाला तरीका'

अपने करियर में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले एंड्रयू स्ट्रॉस ने फॉक्स स्पोर्ट्स पर कहा, ''हर किसी को अपनी शर्तों पर अलविदा कहने का हक है। और बेन स्टोक्स से ज्यादा किसी ने यह हक नहीं कमाया है। हालांकि, मैच से पहले या बाद में घोषणा करना ज्यादा समझदारी वाला तरीका होता है। जब आप मैच के बीच में होते हैं तो सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस ही मायने रखती है। ऐसा लगता है कि यह फैसला उस टीम के लिए काफी ध्यान भटकाने वाला रहा, जो सीरीज में हार से बचने के लिए जूझ रही थी।''

स्टोक्स नाइटक्लब कंट्रोवर्सी में घिरे थे

35 वर्षीय स्टोक्स का संन्यास का फैसला कुछ हफ्तों की हलचल भरी घटनाओं के बाद आया जिसमें उन्होंने लॉर्ड्स में पहले टेस्ट में इंग्लैंड को जीत दिलाई। फिर टीम के एक साथी के साथ बाहर गए और एक नाइटक्लब में मौजूद थे जहां कथित तौर पर इंग्लैंड की सुरक्षा टीम के एक सदस्य को इंग्लिश क्लब सारासेन्स के एक रग्बी खिलाड़ी ने मारा था। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण स्टोक्स को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। जांच पूरी होने के बाद वह तीसरे टेस्ट के लिए लौटे। उन्होंने हाल की घटनाओं को 'दुर्भाग्यपूर्ण' और 'दिलचस्प' बताया। उन्होंने माना कि 'शायद' इन घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने के उनके फैसले में भूमिका निभाई।

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स्टोक्स को कोच ने मनाने की कोशिश की

इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने खुलासा किया कि उन्होंने बेन स्टोक्स से संन्यास लेने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था लेकिन तब तक वह अपना मन बना चुके थे। मैकुलम ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा, ''जब उन्होंने मुझे बताया कि वह संन्यास लेने जा रहे हैं तो मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की थी। लेकिन तब तक वह अपना मन बना चुके थे और अपने फैसले पर अडिग थे।'' उन्होंने कहा, ''उनके फैसले से निश्चित तौर पर मैं थोड़ा उदास हो गया था क्योंकि हम चार साल से इस सफर में साथ रहे हैं और यह एक रोमांचक अनुभव रहा है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस दौरान स्टोक्स के साथ इतने करीब से काम करने का मौका मिला। मैं उन्हें अपना दोस्त, एक सच्चा दोस्त मानता हूं।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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