Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़England T20 World Cup preparations have been disrupted as 2 players of Pakistani origin have not yet received visas
इंग्लैंड की टी20 वर्ल्ड कप तैयारियों में पड़ा विघ्न, पाकिस्तानी मूल को 2 खिलाड़ियों को अभी तक नहीं मिला वीजा

विजा ना मिलने की वजह से इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप तैयारियों पर भी विघ्न पड़ा है। उनके दो स्पिनर आदिल राशिद और रेहान अहमद को भारत सरकार से वीजा मिलने में देरी हो रही है।

Jan 15, 2026 12:00 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है। आईसीसी के इस मेगा इवेंट का आयोजन इस बार भारत और श्रीलंका में हो रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही है। अधिकतर टीमों के खिलाड़ियों को भारत का विजा मिल चुका है, बस दिक्कत उन खिलाड़ियों के साथ आ रही है जो पाकिस्तानी मूल के हैं। बता दें, इंग्लैंड समेत कई टीमें ऐसी हैं जिनके स्क्वॉड में पाकिस्तानी मूल के कई खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में उन खिलाड़ियों को भारत के विजा संबंधिंत मामले में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारत की ओर से किसी भी खिलाड़ी का विजा अभी तक रिजेक्ट नहीं किया गया है, बस कुछ एक्स्ट्रा डॉक्युमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है।

विजा ना मिलने की वजह से इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप तैयारियों पर भी विघ्न पड़ा है। उनके दो स्पिनर आदिल राशिद और रेहान अहमद को भारत सरकार से वीजा मिलने में देरी हो रही है। राशिद और अहमद दोनों पाकिस्तानी मूल के हैं और इसलिए, उनकी राष्ट्रीयता या टीम का प्रतिनिधित्व कुछ भी हो, वीजा आवेदन के दौरान उनकी अतिरिक्त प्रशासनिक जांच की जाएगी।

इस देरी का मतलब है कि दोनों खिलाड़ियों के इस वीकेंड बाकी टीम के साथ व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए श्रीलंका जाने की संभावना कम है, और टीम के साथ उनके जुड़ने के समय को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

ऐसा माना जा रहा है कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को भारत सरकार से आश्वासन मिला है कि दोनों खिलाड़ियों के वीजा एप्लीकेशन पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, टाइमलाइन अभी भी साफ नहीं है, जिसके चलते ECB ने इस प्रोसेस को तेजी से पूरा करने के लिए UK सरकार से मदद मांगी है।

इस झटके के बावजूद, ECB को भरोसा है कि राशिद और अहमद के वर्ल्ड कप में खेलने के लिए ज़रूरी वीज़ा समय पर मिल जाएंगे। इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज 8 फरवरी से करेगा, उनका पहला मैच नेपाल से है।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
T20 World Cup England Cricket Team
