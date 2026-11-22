इंग्लैंड के विल जैक्स के हाथ में हुआ फ्रैक्चर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से बाहर
इंग्लैंड के विल जैक्स हाथ में लगी चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी व्हाइट बॉल सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके हाथ में गेंद लगने से फ्रैक्चर हुआ है।
इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सफेद गेंद की शेष सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें मेलबर्न में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने पुष्टि की है कि जैक्स अब सीरीज में आगे कोई मुकाबला नहीं खेलेंगे। उनके स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा, इसकी घोषणा उचित समय पर की जाएगी। जैक्स को शनिवार (21 नवंबर) को सीरीज के पहले मुकाबले में गेंदबाजी करते समय चोट लगी। इंग्लैंड को इस मैच में तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। गेंदबाजी के दौरान फॉलो-थ्रू में बेन ड्वारशुइस के शॉट से गेंद जैक्स के हाथ पर लगी। वह रिटर्न कैच लेने की कोशिश कर रहे थे।
जैक्स मैदान छोड़कर गए बाहर
अपने तीसरे ओवर में गेंदबाजी करते समय जैक्स के गेंदबाजी वाले हाथ पर चोट लगी। उपलब्ध दृश्यों से हाथ की उंगलियों के बीच की त्वचा में कट लगने की आशंका नजर आ रही थी। फिजियो ने मैदान पर आकर उनकी जांच की, लेकिन दर्द से परेशान जैक्स को मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। यह चोट मैच के बेहद अहम मोड़ पर लगी। उस समय ऑस्ट्रेलिया को आठ गेंदों में 12 रन की जरूरत थी। जैक्स के ओवर की अंतिम दो गेंदें हेनरी क्रोकोम्ब ने पूरी कीं। हालांकि, सैम करेन अंतिम ओवर में 11 रन का बचाव नहीं कर सके। जैक एडवर्ड्स ने ओवर की आखिरी से एक गेंद पहले चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी।
इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 188 रन के अपने सबसे बड़े सफल लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड बनाया। पांच मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला मंगलवार (24 नवंबर) को क्वींसलैंड में खेला जाएगा।
निखिल ने किया दमदार प्रदर्शन
निखिल चौधरी के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को मेलबर्न क्रिकेट मैदान (एमसीजी) पर खेले गए रोमांचक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इंग्लैंड को एक गेंद शेष रहते तीन विकेट से शिकस्त दी। चौधरी ने अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी से चार ओवर में 21 रन देकर दो विकेट चटकाने के बाद 38 गेंदों में 66 रन की शानदार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को शानदार जीत दिलाई।
इंग्लैंड ने कप्तान हैरी केन की 28 गेंद में 65 रन की पारी के बूते नौ विकेट पर 187 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवर में सात विकेट पर 191 रन बनाकर इस मैदान पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। यह एमसीजी में टी20 अंतरराष्ट्रीय का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत में जन्मे चौधरी छह साल पहले पर्यटक वीजा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, लेकिन कोविड महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के चलते वहीं रुक गए।
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