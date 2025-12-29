Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़England suffers a major blow after Mark Wood and Jofra Archer Gus Atkinson ruled out Ashes 2025-26
इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर के बाद ये तेज गेंदबाज हुआ बाहर

इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर के बाद ये तेज गेंदबाज हुआ बाहर

संक्षेप:

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन स्कैन में लेफ्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी की पुष्टि होने के बाद सिडनी टेस्ट से बाहर हो गए हैं। एटकिंसन को यह चोट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के दौरान लगी थी।

Dec 29, 2025 09:17 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 15 साल के लंबे अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर टेस्ट मैच तो जीत लिया है, मगर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चोटिल होकर लगातार खिलाड़ियों के बाहर होने का सिलसिला जारी है। तेज गेंदबाज मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर के बाद तीसरे खिलाड़ी के सीरीज से बाहर होने की खबर सामने आ रही है। मार्क वुड घुटने की चोट के कारण ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद बाहर हो गए थे, जबकि जोफ्रा आर्चर को बाईं तरफ खिंचाव आ गया था, जिसके कारण वह एडिलेड टेस्ट के बाद एशेज से बाहर हो गए। अब खबर तेज गेंदबाज गस एटकिंसन के बाहर होने की आ रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:कोहली-रोहित क्यों नहीं खेलेंगे आज का विजय हजारे मैच? अय्यर को लेकर भी आया अपडेट

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन स्कैन में लेफ्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी की पुष्टि होने के बाद सिडनी टेस्ट से बाहर हो गए हैं। एटकिंसन को यह चोट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के दौरान लगी थी, जब वह लगातार पांच ओवर फेंकने के बाद दूसरे दिन सुबह मैदान से बाहर चले गए थे। इसके बाद उन्होंने न तो गेंदबाजी की और न ही मैदान पर वापस आए।

इंग्लैंड ने पांचवें और आखिरी टेस्ट के लिए किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का नाम नहीं लेने का फैसला किया है, जो 4 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा।

ये भी पढ़ें:मंधाना ने तोड़ा अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक कैलेंडर्स ईयर में बनाए सबसे ज्यादा रन

वैसे गस एटकिंसन का प्रदर्शन इस सीरीज में साधारण रहा था। उन्होंने खेले तीन मैचों में 47.33 की औसत के साथ 6 ही विकेट चटकाए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पांचवें टेस्ट में बेन स्टोक्स किस तेज गेंदबाज को जगह देते हैं।

इंग्लैंड का स्क्वॉड- जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टोंग, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, शोएब बशीर, मैथ्यू फिशर

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Australia vs England Ben Stokes
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |