इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर के बाद ये तेज गेंदबाज हुआ बाहर
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन स्कैन में लेफ्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी की पुष्टि होने के बाद सिडनी टेस्ट से बाहर हो गए हैं। एटकिंसन को यह चोट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के दौरान लगी थी।
बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 15 साल के लंबे अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर टेस्ट मैच तो जीत लिया है, मगर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चोटिल होकर लगातार खिलाड़ियों के बाहर होने का सिलसिला जारी है। तेज गेंदबाज मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर के बाद तीसरे खिलाड़ी के सीरीज से बाहर होने की खबर सामने आ रही है। मार्क वुड घुटने की चोट के कारण ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद बाहर हो गए थे, जबकि जोफ्रा आर्चर को बाईं तरफ खिंचाव आ गया था, जिसके कारण वह एडिलेड टेस्ट के बाद एशेज से बाहर हो गए। अब खबर तेज गेंदबाज गस एटकिंसन के बाहर होने की आ रही है।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन स्कैन में लेफ्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी की पुष्टि होने के बाद सिडनी टेस्ट से बाहर हो गए हैं। एटकिंसन को यह चोट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के दौरान लगी थी, जब वह लगातार पांच ओवर फेंकने के बाद दूसरे दिन सुबह मैदान से बाहर चले गए थे। इसके बाद उन्होंने न तो गेंदबाजी की और न ही मैदान पर वापस आए।
इंग्लैंड ने पांचवें और आखिरी टेस्ट के लिए किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का नाम नहीं लेने का फैसला किया है, जो 4 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा।
वैसे गस एटकिंसन का प्रदर्शन इस सीरीज में साधारण रहा था। उन्होंने खेले तीन मैचों में 47.33 की औसत के साथ 6 ही विकेट चटकाए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पांचवें टेस्ट में बेन स्टोक्स किस तेज गेंदबाज को जगह देते हैं।
इंग्लैंड का स्क्वॉड- जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टोंग, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, शोएब बशीर, मैथ्यू फिशर