इंग्लैंड के कोच और कप्तान पर नहीं गिरेगी गाज, बोर्ड से मिला सपोर्ट तो स्टोक्स ने दिया तड़तड़ाता बयान
एशेज सीरीज में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के कोच और कप्तान पर गाज नहीं गिरने वाली है। कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है कि मुझे इस रोल में और भी बहुत कुछ देना है। उन्होंने कहा कि मैं इस देश और क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूं।
इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर एशेज सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड की टीम को 4-1 से एशेज सीरीज में हार मिली। इस हार के बाद कहा जा रहा था कि बेन स्टोक्स से कप्तानी और ब्रेंडन मैकलम से कोच की जिम्मेदारी छीनी जा सकती है। हालांकि, करीब दो महीने बाद हुए एशेज सीरीज के पोस्टमार्टम के बाद यह तय हुआ है कि कोच और कप्तान की यह जोड़ी आगे भी टेस्ट क्रिकेट में बनी रहेगी। इसके बाद बेन स्टोक्स ने बयान जारी किया है और कहा है कि वह अभी इस टीम को बहुत देना चाहते हैं।
बेन स्टोक्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा, “प्रिय इंग्लैंड क्रिकेट सपोर्टर्स और फैंस… इंग्लैंड का कप्तान होना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है और मैं इसे हल्के में नहीं लेता। इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के पल होते हैं, यह आपको मुस्कुराने पर मजबूर करता है, यह आपको रुला देता है। यह आपको पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बस यही एक चीज़ है।”
उन्होंने माना, "पिछले 3 महीने बिना किसी शक के मेरी कप्तानी के सफर का सबसे मुश्किल समय रहा है, इसने मुझे कई अलग-अलग तरीकों से परखा है और मुझे यकीन है कि हर दूसरा कप्तान भी इससे गुजरा होगा। बैज(ब्रेंडन मैकलम), रॉब (की) और मुझमें इस टीम को आगे ले जाने का जुनून और इच्छा है, हम आपको वह सब कुछ देंगे जो हमारे पास है, हम जानते हैं कि हमने रास्ते में गलतियां कीं और हमने उन गलतियों से सीखा है, आप सफलता से ज्यादा नाकामी से सीखते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैं फैंस को बताना चाहता हूँ वह यह है कि....मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मुझे यह टीम बहुत पसंद है, मुझे इंग्लैंड का कप्तान बनना बहुत पसंद है और मुझे इस रोल में देने के लिए बहुत कुछ है और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे बैज़ और रॉब के साथ यह करने का मौका मिला।"
कप्तान ने आगे कहा, "हम सभी हर उस इंसान की तारीफ़ करते हैं जो हमें सपोर्ट करता है। हम जो करते हैं वह कई वजहों से करते हैं, लेकिन उनमें से एक वजह अपने सपोर्टर्स और फैंस को खुशी और गर्व की भावना देना है और हम भविष्य में जितना हो सके उतना ऐसा करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट मैच समर की शुरुआत के लिए जून में आप सभी से मिलते हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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