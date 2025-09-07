england squad for South Africa Ireland T20I series changed Sam Curran make come back इंग्लैंड ने अफ्रीका-आयरलैंड सीरीज के लिए टीम में किया बदलाव, सैम करन की हुई वापसी, Cricket Hindi News - Hindustan
इंग्लैंड ने अफ्रीका-आयरलैंड सीरीज के लिए टीम में किया बदलाव, सैम करन की हुई वापसी

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड सीरीज के लिए चुनी गई स्क्वॉड में बदला किया है। टीम में सैम करन की वापसी हुई है, जबकि बेन डकेट को आराम दिया गया है। करन का हालिया फॉर्म शानदार रहा है।

Varta Sun, 7 Sep 2025 03:48 PM
इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ होने वाले अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच के लिए ऑलराउंडर सैम करेन को टीम में शामिल किया है, जबकि सभी प्रारूपों के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को आराम दिया गया है। ब्रेंडन मैकुलम की कप्तानी में इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम में पहली बार करन की वापसी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक और वनडे सीरीज हारने के बाद हुई है।

चयनकर्ताओं ने करन को उनके कौशल के आधार पर टीम में वापस बुलाया है। उन्होंने मौजूदा टी-20 ब्लास्ट के 15 मैचों में 365 रन और 21 विकेट लिए हैं और इससे पहले, द हंड्रेड में ओवल इनविंसिबल्स के खिताबी अभियान में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने नौ मैचों में 238 रन और 12 विकेट लिए थे। करेन ने आखिरी बार नवंबर 2024 में वेस्टइंडीज दौरे पर राष्ट्रीय टीम के लिए खेला था । चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि वह इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती प्रदान करेंगे।

चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड के न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले डकेट को आराम देने का भी फैसला किया है। 30 वर्षीय डकेट ने भारत के खिलाफ ड्रॉ हुई पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 462 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद से उनकी फॉर्म खराब चल रही है और वे पिछली 10 पारियों में सिर्फ एक बार 20 का आंकड़ा पार कर पाए हैं (द हंड्रेड में आठ और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में दो रन बनाए है )।

इसके अलावा इंग्लैंड ने तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स को भी आयरलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय टी-20 से हटा दिया है ताकि उन्हें काउंटी चैंपियनशिप खेलने और एशेज टीम में चयन के लिए दबाव बनाने का मौका मिल सके। इस महीने की शुरुआत में जेमी ओवरटन के लाल गेंद वाले क्रिकेट को छोड़ने के फैसले के बाद, इस प्रमुख शीतकालीन दौरे में उनके लिए जगह पक्की हो सकती है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की टी-20 टीम प्रकार है:- हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम करेन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ और ल्यूक वुड।

आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टी-20 टीम इस प्रकार है:- जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जोस बटलर, सैम करेन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, ल्यूक वुड, जॉर्डन कॉक्स, सन्नी बेकर और टॉम हार्टले

