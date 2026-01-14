Cricket Logo
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की टीम नहीं खेलेगी पिंक बॉल टेस्ट, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को दिया साफ संदेश

संक्षेप:

एशेज सीरीज में आगे इंग्लैंड की टीम पिंक बॉल टेस्ट नहीं खेलेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये साफ संदेश दे दिया गया है। वे टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा एशेज सीरीज को बचाने पर जोर दे रहे हैं। वैसे भी डे-नाइट टेस्ट इतना पोपुलर नहीं है।

Jan 14, 2026 08:59 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की एशेज सीरीज में 4-1 से शर्मनाक हार मिली। एक मैच जैसे-तैसे इंग्लैंड ने जीता था। इस सीरीज में एक मुकाबला पिंक बॉल से भी खेला गया था, लेकिन आने वाली एशेज सीरीजों में शायद हमें पिंक बॉल टेस्ट देखने को ना मिले। इसके पीछे का कारण ये है कि एशेज सीरीज में डे-नाइट टेस्ट के कॉन्सेप्ट को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड रिजेक्ट करने जा रहा है।

इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में अगली एशेज सीरीज में पिंक बॉल से फ्लडलाइट में डे-नाइट टेस्ट खेलने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का प्लान बनाया है। बीबीसी स्पोर्ट की रिपोर्ट की मानें तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ECB ने सीनियर अधिकारियों के बीच एशेज के बाद हुई बातचीत के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी CA को 2029-30 सीरीज के लिए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

इंग्लैंड की टीम ब्रिसबेन के गाबा में खेले गए एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के बाद 0-2 से पिछड़ गई थी। ये मुकाबला डे-नाइट टेस्ट था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा अंदाज में जीता था। ECB और CA ने जो बातचीत की, उसमें एशेज को एक टॉप सीरीज बनाए रखने पर फोकस किया गया। टेस्ट क्रिकेट अपना चार्म खो रहा है। अगर ऐसे टेस्ट मैच होते रहे तो ये चिंता का विषय होगा।

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मार्च 2027 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी एमसीजी पर एशेज के पहले टेस्ट की 150वीं सालगिरह मनाने के लिए एक डे-नाइट टेस्ट खेलने वाले हैं। ये प्लान असल में अगस्त 2024 में ही फाइनल हो गया था। ऐसा माना जा रहा है कि इंग्लैंड को MCG के इस खास मैच से पहले एक वार्मअप मैच खेलने का मौका मिलेगा।

पिंक बॉल टेस्ट से जरूर ब्रॉडकास्टर को फायदा हो सकता है, लेकिन गेम को ज्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा है। बीबीसी को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने भी यही बताया है, जिन्होंने पिंक बॉल से रेड बॉल पर मैच को स्विच करने की बात कही थी। डे-नाइट टेस्ट को आईसीसी ने 2015 में अप्रूव किया था, जिसको लेकर उम्मीद की जा रही थी कि फैंस इससे जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया है।

ऑस्ट्रेलिया ने पिंक बॉल टेस्ट पर जरूर जोर दिया है और अब तक खेले गए 25 डे-नाइट टेस्ट मैचों में से 14 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में खेले गए हैं। 15 में से 14 मुकाबले भी पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। जो रूट ने ब्रिसबेन में पिंक बॉल टेस्ट के बाद सवाल भी उठाए थे और पूछा था कि क्या इसकी जरूरत एशेज में है? इंग्लैंड को अगली बार एशेज से पहले खूब वार्मअप मैच मिलने वाले हैं।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
