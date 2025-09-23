अब कोर्ट में गूंजेगी इस तेज गेंदबाज की आवाज, क्रिकेट की दुनिया को कह दिया अलविदा

29 वर्षीय इंग्लैंड की तेज गेंदबाज फ्रेया डेविस ने वकालत के लिए क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वे वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन अब वे वकालत करेंगी।

इंग्लैड की महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज फ्रेया डेविस ने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया है। फ्रेया डेविस सिर्फ 29 साल की हैं, लेकिन वह अब आपको आगे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलती हुई नजर नहीं आएंगी। फ्रेया डेविस ने ये फैसला इसलिए किया है, क्योंकि अब अपना करियर वकालत की दुनिया में बनाना चाहती हैं। अब वह क्रिकेट छोड़कर कानून के क्षेत्र में ट्रेनी सॉलिसिटर के रूप में अपना नया करियर शुरू करने जा रही हैं। हैंपशायर की महिला टीम को वनडे कप के फाइनल में लंकाशायर के खिलाफ हार मिली और यह फ्रेया डेविस का आखिरी प्रोफेशनल मैच था।

फ्रेया डेविस ने नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली। इसके अलावा 9.3 ओवर में 38 रन देकर फ्रेया डेविस ने एक विकेट भी लिया, लेकिन ये किसी काम नहीं आया, क्योंकि गैबी लेविस ने सेंचुरी जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। फ्रेया डेविस ने टीनएजर के तौर पर ससेक्स के लिए डेब्यू किया था। फ्रेया डेविस ने इंग्लैंड के लिए टी20 और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। हालांकि, कई बार उनका नाम टेस्ट टीम में आया, लेकिन वह डेब्यू नहीं कर पाईं।