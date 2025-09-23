England seamer Freya Davies retires from cricket to pursue law career अब कोर्ट में गूंजेगी इस तेज गेंदबाज की आवाज, क्रिकेट की दुनिया को कह दिया अलविदा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़England seamer Freya Davies retires from cricket to pursue law career

अब कोर्ट में गूंजेगी इस तेज गेंदबाज की आवाज, क्रिकेट की दुनिया को कह दिया अलविदा

29 वर्षीय इंग्लैंड की तेज गेंदबाज फ्रेया डेविस ने वकालत के लिए क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वे वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन अब वे वकालत करेंगी।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 08:37 AM
share Share
Follow Us on
अब कोर्ट में गूंजेगी इस तेज गेंदबाज की आवाज, क्रिकेट की दुनिया को कह दिया अलविदा

इंग्लैड की महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज फ्रेया डेविस ने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया है। फ्रेया डेविस सिर्फ 29 साल की हैं, लेकिन वह अब आपको आगे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलती हुई नजर नहीं आएंगी। फ्रेया डेविस ने ये फैसला इसलिए किया है, क्योंकि अब अपना करियर वकालत की दुनिया में बनाना चाहती हैं। अब वह क्रिकेट छोड़कर कानून के क्षेत्र में ट्रेनी सॉलिसिटर के रूप में अपना नया करियर शुरू करने जा रही हैं। हैंपशायर की महिला टीम को वनडे कप के फाइनल में लंकाशायर के खिलाफ हार मिली और यह फ्रेया डेविस का आखिरी प्रोफेशनल मैच था।

फ्रेया डेविस ने नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली। इसके अलावा 9.3 ओवर में 38 रन देकर फ्रेया डेविस ने एक विकेट भी लिया, लेकिन ये किसी काम नहीं आया, क्योंकि गैबी लेविस ने सेंचुरी जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। फ्रेया डेविस ने टीनएजर के तौर पर ससेक्स के लिए डेब्यू किया था। फ्रेया डेविस ने इंग्लैंड के लिए टी20 और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। हालांकि, कई बार उनका नाम टेस्ट टीम में आया, लेकिन वह डेब्यू नहीं कर पाईं।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान की इंग्लिश का नया अध्याय, फरहान और पत्रकारों ने किया 'डू एंड डाई' कांड

फ्रेया डेविस को 35 इंटरनेशनल मैचों का अनुभव है। करीब 15 साल तक उन्होंने क्रिकेट खेला, लेकिन अब वह एक अलग दुनिया में अपना करियर बनाने की कोशिश में हैं। 2019 के बाद से 2023 तक 9 वनडे और 26 टी20 मैच खेलने वालीं फ्रेया डेविस ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 23 और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 विकेट निकाले थे। फ्रेया डेविस ने अपने करियर की शुरुआत महज 14 साल की उम्र में ससेक्स टीम से की थी। किया सुपर लीग से वह फेमस हुई थीं और जल्द ही उन्हें देश की टीम के लिए खेलने का मौका मिल गया था। हालांकि, दो साल वह टीम से बाहर थीं।

India Women Vs England Women
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |