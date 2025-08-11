England s Harry Brook tried to do a flip like Pant but could not Watch the video of him doing a cartwheel इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने की पंत जैसे फ्लिप की कोशिश लेकिन कर नहीं पाए! देखें कार्टवील करते VIDEO, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़England s Harry Brook tried to do a flip like Pant but could not Watch the video of him doing a cartwheel

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने की पंत जैसे फ्लिप की कोशिश लेकिन कर नहीं पाए! देखें कार्टवील करते VIDEO

इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक द हंड्रेड के दौरान ऋषभ पंत की तरह फ्लिप की कोशिश करते दिखे हैं। उन्होंने ऑर्म अप के दौरान जैक क्रॉली को इम्प्रेस करने के लिए किया। हालांकि, पंत जो करते हैं, उसमें शरीर सामने या पीछे की तरफ 360 डिग्री घूमता है लेकिन ब्रूक ने जो कोशिश की उसमें बाएं या दाएं घूमता है। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 05:31 PM
share Share
Follow Us on
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने की पंत जैसे फ्लिप की कोशिश लेकिन कर नहीं पाए! देखें कार्टवील करते VIDEO

लगता है इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक भारत के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत के जश्न के निराले अंदाज से बहुत प्रभावित हैं। आईपीएल 2025 में शतक जड़ने के बाद पंत ने गुलाटी मारकर जश्न मनाया था। उसके बाद इंग्लैंड दौरे पर भी शतक जड़ने के बाद उन्होंने गुलाटी मारी थी। उनके इस बैकफ्लिप सेलिब्रेशन को अब ब्रूक ने कॉपी करने की कोशिश की है। उन्होंने यह इंग्लैंड में चल रहे 'द हंड्रेड' के दौरान यह किया है।

हैरी ब्रूक ने ऋषभ पंत जैसे बैकफ्लिप की कोशिश तो की है लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने शतक, अर्धशतक या किसी तरह का कमाल करने के बाद जश्न के दौरान किया है। उन्होंने वार्म अप के तौर पर बस साथी खिलाड़ी जैक क्रॉली को इम्प्रेस करने के लिए यह किया।

जब ब्रूक को कैमरे ने पंत की तरह बैकफ्लिप की कोशिश करते कैद किया तब स्काई स्पोर्ट्स की होस्ट काफी प्रभावित नजर आईं। तब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयॉन मोर्गन ने बताया कि हमने ऋषभ पंत को शतक जड़ने के बाद इस तरह जश्न मनाते देखा है। उसमें पूरी तरह फ्रंटल फ्लिप की जरूरत होती है।

दरअसल, हैरी ब्रूक जो करने की कोशिश करते दिखे उसे जिम्नास्टिक की भाषा में कार्टवील कहा जाता है। इसमें सीधे खड़ा कोई शख्स बाएं या दाहिने की तरफ 360 डिग्री घूमता है। स्टैंडिंग पोजिशन से वह हैंडस्टैंड और फिर स्टैंडिंग पोजिशन पर आता है।

ऋषभ पंत का बैकफ्लिप है। जैसा कि मोर्गन ने भी बताया कि उसमें शख्स बाएं या दाएं नहीं, बल्कि ठीक सामने या ठीक पीछे की तरफ अपने शरीर को 360 डिग्री में मोड़ता है। इसमें भी स्टैंडिंग पोजिशन, फिर हैंडस्टैंड और उसके बाद फिर स्टैंडिंग पोजिशन होता है। यानी ब्रूक जो करने की कोशिश कर रहे थे उसमें और पंत जो करते हैं, उसमें शरीर की दिशा का बड़ा फर्क है।

Rishabh Pant Harry Brook
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |