इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने की पंत जैसे फ्लिप की कोशिश लेकिन कर नहीं पाए! देखें कार्टवील करते VIDEO

इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक द हंड्रेड के दौरान ऋषभ पंत की तरह फ्लिप की कोशिश करते दिखे हैं। उन्होंने ऑर्म अप के दौरान जैक क्रॉली को इम्प्रेस करने के लिए किया। हालांकि, पंत जो करते हैं, उसमें शरीर सामने या पीछे की तरफ 360 डिग्री घूमता है लेकिन ब्रूक ने जो कोशिश की उसमें बाएं या दाएं घूमता है।

लगता है इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक भारत के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत के जश्न के निराले अंदाज से बहुत प्रभावित हैं। आईपीएल 2025 में शतक जड़ने के बाद पंत ने गुलाटी मारकर जश्न मनाया था। उसके बाद इंग्लैंड दौरे पर भी शतक जड़ने के बाद उन्होंने गुलाटी मारी थी। उनके इस बैकफ्लिप सेलिब्रेशन को अब ब्रूक ने कॉपी करने की कोशिश की है। उन्होंने यह इंग्लैंड में चल रहे 'द हंड्रेड' के दौरान यह किया है।

हैरी ब्रूक ने ऋषभ पंत जैसे बैकफ्लिप की कोशिश तो की है लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने शतक, अर्धशतक या किसी तरह का कमाल करने के बाद जश्न के दौरान किया है। उन्होंने वार्म अप के तौर पर बस साथी खिलाड़ी जैक क्रॉली को इम्प्रेस करने के लिए यह किया।

जब ब्रूक को कैमरे ने पंत की तरह बैकफ्लिप की कोशिश करते कैद किया तब स्काई स्पोर्ट्स की होस्ट काफी प्रभावित नजर आईं। तब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयॉन मोर्गन ने बताया कि हमने ऋषभ पंत को शतक जड़ने के बाद इस तरह जश्न मनाते देखा है। उसमें पूरी तरह फ्रंटल फ्लिप की जरूरत होती है।

दरअसल, हैरी ब्रूक जो करने की कोशिश करते दिखे उसे जिम्नास्टिक की भाषा में कार्टवील कहा जाता है। इसमें सीधे खड़ा कोई शख्स बाएं या दाहिने की तरफ 360 डिग्री घूमता है। स्टैंडिंग पोजिशन से वह हैंडस्टैंड और फिर स्टैंडिंग पोजिशन पर आता है।