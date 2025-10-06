ICC टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा भारत-पाकिस्तान मैच की कोशिशों पर दिग्गज ने क्यों उठाया सवाल?

माइकल अथर्टन ने इस तथ्य को माना कि शेड्यूलिंग में भारत-पाकिस्तान के बीच ज्यादा से ज्यादा मैच की कोशिश के पीछे आर्थिक कारण सबसे अहम हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट अब और ज्यादा तनाव और प्रॉपगेंडा का प्रॉक्सी बन गया है। उन्होंने ICC से अपने टूर्नामेंट्स के मैच तय करने में पारदर्शिता की मांग की है।

पिछले महीने खत्म हुए एशिया कप में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। टूर्नामेंट में दोनों टीमें 2 हफ्ते के भीतर 3 बार आपस में भिड़ीं और तीनों ही बार भारतीय टीम ने पाकिस्तान को मात दी। पूरे टूर्नामेंट पर दोनों देशों के बीच तनाव का साया साफ दिखा। खेल से कहीं ज्यादा अन्य गतिविधियों की चर्चा रही, मसलन नो हैंडशेक विवाद, ट्रॉफी 'चोरी'। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल अथर्टन ने आईसीसी से टूर्नामेंट्स की शेड्यूलिंग, ड्रॉ सिस्टम में पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा से ज्यादा मुकाबले की कोशिशों की आलोचना करते हुए कहा कि क्रिकेट अब प्रॉपगेंडा का प्रॉक्सी बन गया है।

एशिया कप वैसे तो आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन उसमें हुए विवादों को देखते हुए अथर्टन ने आईसीसी की शेड्यूलिंग में पारदर्शिता की वकालत की है। द टाइम्स के लिए लिखे अपने कॉलम में उन्होंने कहा कि क्रिकेट कभी डिप्लोमेसी का भी औजार होता था लेकिन अब यह और ज्यादा तनाव और प्रॉपगेंडा के लिए प्रॉक्सी बन गया है।

भारत और पाकिस्तान लंबे समय से एक दूसरे से सिर्फ बहुपक्षीय टूर्नामेंट में ही खेलते हैं। उनके बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होती। दोनों टीमों के बीच मैच को लेकर क्रिकेटप्रेमियों में हमेशा से जबरदस्त क्रेज रहता है। ये क्रेज ही दोनों टीमों के मुकाबलों को ब्रॉडकास्टर्स के लिए दुधारू गाय बना देता है। यही वजह है कि दोनों की भागीदारी वाले बहुपक्षीय टूर्नामेंट में शेड्यूल कुछ इस तरह से तैयार होता है कि दोनों टीमों के बीच ज्यादा से ज्यादा मुकाबले हों। इतना ही नहीं, ये भी कोशिश रहती है कि ये मुकाबले रविवार को या किसी अन्य छुट्टी के दिन पड़े ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मैच देखें।

एशिया कप में भी यही देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया था, जिससे ग्रुप मैच सुनिश्चित था। ग्रुप में टीमें भी ऐसी रखी जाती हैं कि अगले चरण में दोनों टीमों की एक और भिड़ंत की गुंजाइश ज्यादा रहे। एशिया कप में सुपर 4 में भी दोनों टीमें भिड़ीं। संयोग से दोनों ही फाइनल में भी पहुंची। टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच खेले गए सभी 3 मुकाबले रविवार को ही हुए।

एशियन क्रिकेट काउंसिल को क्षेत्र में क्रिकेट के विकास के लिए सहयोग देने के लिए जिस राजस्व की जरूरत होती है, उसका ज्यादातर हिस्सा तो इन्हीं मैचों से आता है। ब्रॉडकास्टर्स की भी भारत-पाकिस्तान मैचों से बल्ले-बल्ले हो जाती है। यही वजह है कि बहुपक्षीय टूर्नामेंट में दोनों टीमों में ज्यादा से ज्यादा मुकाबले कराने की कोशिश होती है। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी आम तौर पर भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि दोनों टीमों के बीच कम से कम एक मुकाबला तो जरूर हो।