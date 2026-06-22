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भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की 17 सदस्यीय टीम घोषित, जेम्स कोल्स करेंगे डेब्यू

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारत और इंग्लैंड के बीच जुलाई में होने वाली टी-20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की 17 सदस्यीय टीम घोषित कर दी गई है। हैरी ब्रुक को एक बार फिर टीम का कप्तान बनाया गया है। इस टीम में कुछ पुराने खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। एक डेब्यूटांट भी शामिल किया गया है। देखिए पूरा स्क्वॉड।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की 17 सदस्यीय टीम घोषित, जेम्स कोल्स करेंगे डेब्यू

भारत और इंग्लैंड के बीच होने अगले महीने होने वाली पांच टी-20 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड ने अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड की पुरुष चयन समिति ने सोमवार को इस टीम की घोषणा की। इस शृंखला के लिए इंग्लैंड ने अनुभवी और युवा क्रिकेटरों को जगह दी है। हैरी ब्रूक को टीम का कप्तान बनाया गया है जो अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक डेब्यूटांट को शामिल किया गया है।

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इस सीरीज के इंग्लैंड के ससेक्स के ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को शामिल किया गया है जो अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। उन्हें पहली बार कॉलअप मिला है। इंग्लैंड के राष्ट्रीय चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने उनके सिलेक्शन पर कहा है कि जेम्स ने बीते 12 महीनों में इंग्लैंड लायंस और तरह- तरह की टी-20 प्रतियोगिताओं में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम में जगह बनाई है।

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इंग्लैंड की इस टीम में कुछ ऐसे पुराने खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है, जो टी-20 विश्व कप 2026 में इंग्लिश टीम का हिस्सा नहीं थे। इनमें जॉर्डन कॉक्स, सन्नी बेकर और साकिब महमूद के नाम शामिल है। ये खिलाड़ी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर अपनी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। ब्रायडन कार्स और जेमी ओवर्टन जैसे बड़े आलराउंडर चोट के कारण सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए टीम को झटका लगा है। यह दो बड़े खिलाड़ी हैं, जो टीम को मजबूती देते हैं।

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17 खिलाड़ियों के चुने जाने पर मुख्य चयनकर्ता ने कहा है कि इसका कारण कार्यक्रम की व्यस्तता है। गौतरतलब है कि यह सीरीज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुई टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद शुरू हुई है इसलिए टीम में लचीलापन बनाए रखने और खिलाड़ियों के वर्क लोड मैनेजनमेंट को ध्यान में रखते हुए अधिक विकल्प रखे हैं।

भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के इंग्लैंड का पूरा स्क्वॉड

इंग्लैंड की पूरी टीम इस प्रकार है- हैरी ब्रूक (कप्तान) रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड

भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टी-20 सीरीज का पूरा शेड्यूल क्या है?

पहला टी-20I मैच- 1 जुलाई, चेस्टर-ले- स्ट्रीट

दूसरा टी-20I मैच- 4 जुलाई, मेनचेस्टर

तीसरा टी-20I मैच- 7 जुलाई, नॉटिंघम

चौथा टी-20I मैच- 9 जुलाई, ब्रिस्टल

पांचवां टी 20I मैच- 11 जुलाई, साउथहैंप्टन

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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