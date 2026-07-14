पहले वनडे मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का ऐलान, ये खिलाड़ी खेलेगा 200वां ODI मैच
टीम इंडिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान हो गया है। एक खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए आज 200वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाला है।
England Playing XI: इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। बीते कई सालों की तरह भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच के लिए एक दिन पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है। बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए चुनी गई प्लेइंग 11 में ज्यादातर वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हिस्सा लिया था। वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर के लिए ये मुकाबला खास होने वाला है।
दरअसल, जैसे ही इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान हुआ है, वैसे ही यह बात की सामने आ गई है कि यह मुकाबला जोस बटलर के लिए ऐतिहासिक मुकाबला होगा। वह 200वां वनडे इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड के लिए आज यानी मंगलवार 14 जुलाई को खेलने जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी तारीख को इंग्लैंड ने अपना पहला वनडे विश्व कप जीता था, जो काफी विवादित भी था। बिना किसी रन या बिना किसी विकेट के इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को फाइनल में बाउंड्री काउंट के आधार पर एक सुपर ओवर के बाद हराया था।
2012 में जोस बटलर ने किया था डेब्यू
बटलर ने इंग्लैंड के लिए 21 फरवरी 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई के मैदान पर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। अब 14 साल के बाद वे 200वें वनडे मैच के लिए तैयार हैं। जोस बटलर इंग्लैंड के सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी होंगे, जिन्होंने 200 या इससे ज्यादा वनडे मैचों में हिस्सा लिया है। उनसे पहले पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन ने इंग्लैंड के लिए 200 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। पॉल कॉलिंगवुड ने 197 और खुद बटलर 199 मैचों के साथ अभी दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा वनडे मैच इंग्लैंड के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हैं।
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की भी जानकारी दे दी है कि जैकब बेथेल बेन डकेट के साथ मिलकर पारी की शुरुआत करेंगे। विल जैक्स, लियाम डॉसन और आदिल रशीद को इंग्लैंड क्रिकेट टीम में स्पिन बॉलिंग विभाग में जगह दी है। वनडे क्रिकेट में स्पिन की भूमिका अहम है। तेज गेंदबाजों की बात करें तो जोफ्रा आर्चर और जोश टंग के साथ सैम करन होंगे। इस तरह गेंदबाजी के 6 विकल्प इंग्लैंड के पास होंगे।
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन पहले वनडे मैच के लिए
जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग और आदिल रशीद
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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