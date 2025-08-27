ऋषभ पंत से खौफ खाते हैं गेंदबाज, मार्क वुड ने बताई आउट करने की तरकीब

इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड ने कहा है कि पंत अपने मनमुताबिक शॉट खेल सकता है और इस वजह से उनके खिलाफ अलग-अलग तरह की गेंद डालने से सफलता मिल सकती है।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को गेंदबाजी के दौरान आने वाले चुनौतियों के बारे में बताया है। उनका मानना है कि पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण गेंदबाजों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। साहसिक बल्लेबाजी के लिए मशहूर पंत सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों पर भी आक्रमण करने की अपनी क्षमता से मैच का रुख बदलने के लिए जाने जाते हैं। पंत का सामना कर चुके पंत ने कहा है कि धैर्य और नियंत्रण ही उनके खिलाफ सफलता पाने की कुंजी है।

ऋषभ पंत के बारे में बात करते हुए वुड ने इस विकेटकीपर-बल्लेबाज के बारे में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह संयम बनाए रखता है। वह इतना अप्रत्याशित हो सकता है कि अगर आप हमेशा एक जैसी गेंदबाजी करते रहते हैं तो उसकी नजर बहुत तेज है और वह इच्छानुसार हिट करता है। इसलिए उसे गेंदबाजी करते हुए आपको धीमी गेंद, ऊंची बाउंसर या फिर तेज यॉर्कर सभी को आजमाना चाहिए।’’

मार्क वुड को चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान घुटने में चोट लगी थी और इस वजह से वह 6 महीने के लिए क्रिकेट से दूर रहे थे। मार्च में उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी। उन्होंने एक साल से टेस्ट मैच नहीं खेला है लेकिन इस साल के आखिर में होने वाले एशेज दौरे के लिए इंग्लैंड के प्लान में मौजूद हैं। वुड फिलहाल घुटने की सर्जरी के बाद ‘रिहैबिलिटेशन’ की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के दौरान वोक्स की गेंद पंत के पैर में लगी थी जिसके कारण वह सीरीज के निर्णायक पांचवें मैच से बाहर हो गए थे। भारत ने इस झटके से उबरते हुए ओवल में हुए अंतिम मैच को छह रन से जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी।