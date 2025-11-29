दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को लग सकता है झटका, घुटने की चोट के कारण मार्क वुड हो सकते हैं बाहर

संक्षेप: तेज़ गेंदबाज मार्क वुड घुटने की समस्या के कारण ब्रिस्बेन में होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने पहले मैच में सिर्फ 11 ओवर गेंदबाजी की थी। उनकी जगह जोश टंग को मौका मिल सकता है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही प्रतिष्ठित एशेज टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लग सकता है है। तेज गेंदबाज मार्क वुड घुटने की पुरानी समस्या के कारण ब्रिस्बेन में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। 35 वर्षीय वुड ने अपने बाएं घुटने में दर्द की शिकायत की है। इसी घुटने की सर्जरी के चलते वह करीब नौ महीने तक क्रिकेट से दूर रहे थे और फिर पर्थ में पहले मैच में खेलने उतरे थे। हालांकि इस मैच में भी वह उम्मीद के मुताबिक गेंदबाजी नहीं कर सके।

वुड ने पर्थ में हुए पहले टेस्ट में केवल 11 ओवर फेंके थे, जिसमें इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों दो दिन के भीतर ही करारी हार का सामना करना पड़ा था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वुड ने बताया कि उनके बाएं घुटने में दर्द है, जिसके लिए मार्च में सर्जरी करानी पड़ी थी और इस वजह से वह जिम्बाब्वे और भारत के खिलाफ इंग्लैंड की घरेलू सीरीज नहीं खेल पाए थे।

घुटने के दर्द के चलते वुड ने शनिवार सुबह एलन बॉर्डर फील्ड में हुए इंग्लैंड के वैकल्पिक ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया। वह टीम के एकमात्र अनुपस्थित खिलाड़ी थे। अभ्यास सत्र में उनके ना होने से यह लगभग तय माना जा रहा है कि वह गुरुवार से गाबा में शुरू होने वाले डे-नाइट (गुलाबी गेंद) टेस्ट में नहीं खेलेंगे। वुड का बाहर होना इंग्लैंड की सीरीज में वापसी की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है। वुड के स्थान जोश टंग या मैथ्यू पॉट्स आ सकते हैं। टंग इस समय इंग्लैंड लायंस के साथ कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर XI के खिलाफ डे-नाइट मैच खेल रहे हैं।