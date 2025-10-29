Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़England ODI Cricket Team Humiliated Again By New Zealand In Hamilton lost 6th Series from World Cup 2023
इंग्लैंड की वनडे टीम की हालत खराब, वर्ल्ड कप 2023 के बाद झेल रही हार पर हार; गंवाईं 6 सीरीज

इंग्लैंड की वनडे टीम की हालत खराब, वर्ल्ड कप 2023 के बाद झेल रही हार पर हार; गंवाईं 6 सीरीज

संक्षेप: शीर्ष क्रम की एक और नाकामी के कारण इंग्लैंड की टीम 175 रन पर आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने बुधवार को दूसरा वनडे क्रिकेट मैच पांच विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। इंग्लैंड की टीम लगातार फेल हो रही है।

Wed, 29 Oct 2025 05:54 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंग्लैंड की टीम को एक और वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड की टीम 2019 वर्ल्ड कप की चैंपियन थी, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में टीम ने खराब प्रदर्शन किया था। भारत में खेले गए टूर्नामेंट के बाद से इंग्लैंड की वनडे टीम की हालत खराब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद से 25 वनडे इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड ने खेले हैं और इनमें से 17 मैच हारे हैं और सिर्फ 8 मैच जीते हैं। यहां तक कि पिछली 7 में से 6 द्विपक्षीय सीरीज इस दौरान गंवाई हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शीर्ष क्रम की एक और नाकामी के कारण इंग्लैंड की टीम 175 रन पर आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने बुधवार को दूसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच पांच विकेट से जीता। इसी के साथ तीन मैचों की सीरीज भी मेजबान न्यूजीलैंड ने जीत ली, क्योंकि पहला मैच भी न्यूजीलैंड ने ही जीता था। इंग्लैंड की पारी केवल 36 ओवर तक चली और न्यूजीलैंड ने 33.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। उसकी तरफ से डेरिल मिचेल ने नाबाद 56, रचिन रविंद्र ने 54 और मिच सैंटनर ने नाबाद 34 रन बनाए।

मिचेल ने शनिवार को सीरीज के पहले मैच में नाबाद 78 रन बनाकर न्यूजीलैंड को चार विकेट से जीत दिलाई थी। उस मैच में भी इंग्लैंड के प्रमुख बल्लेबाज नहीं चल पाए थे तथा कप्तान हैरी ब्रूक के शतक के बावजूद उसकी टीम 223 रन पर आउट हो गई थी। इंग्लैंड के लिए एक सकारात्मक बात तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी रही, जिन्होंने 10 ओवरों में 23 रन देकर तीन विकेट लिए। ब्रूक ने दूसरे मैच में भी अच्छी शुरुआत की लेकिन वह 34 रन ही बना पाए जिससे इंग्लैंड का स्कोर छह विकेट पर 105 रन हो गया था। इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बाकी बल्लेबाजों में जेमी स्मिथ ने 13, बेन डकेट ने एक, जो रूट ने 25, जैकब बेथेल ने 18 और जोस बटलर ने नौ रन बनाए।

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले जेमी ओवरटन ने 28 गेंदों में 42 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। ओवरटन ने पहले मैच में ब्रूक के साथ 87 रन की साझेदारी में 46 रन बनाए थे। ब्लेयर टिकनर न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 34 रन देकर चार विकेट लिए जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
England Cricket Team New Zealand vs England
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |