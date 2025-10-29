इंग्लैंड की वनडे टीम की हालत खराब, वर्ल्ड कप 2023 के बाद झेल रही हार पर हार; गंवाईं 6 सीरीज
संक्षेप: शीर्ष क्रम की एक और नाकामी के कारण इंग्लैंड की टीम 175 रन पर आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने बुधवार को दूसरा वनडे क्रिकेट मैच पांच विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। इंग्लैंड की टीम लगातार फेल हो रही है।
इंग्लैंड की टीम को एक और वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड की टीम 2019 वर्ल्ड कप की चैंपियन थी, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में टीम ने खराब प्रदर्शन किया था। भारत में खेले गए टूर्नामेंट के बाद से इंग्लैंड की वनडे टीम की हालत खराब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद से 25 वनडे इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड ने खेले हैं और इनमें से 17 मैच हारे हैं और सिर्फ 8 मैच जीते हैं। यहां तक कि पिछली 7 में से 6 द्विपक्षीय सीरीज इस दौरान गंवाई हैं।
शीर्ष क्रम की एक और नाकामी के कारण इंग्लैंड की टीम 175 रन पर आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने बुधवार को दूसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच पांच विकेट से जीता। इसी के साथ तीन मैचों की सीरीज भी मेजबान न्यूजीलैंड ने जीत ली, क्योंकि पहला मैच भी न्यूजीलैंड ने ही जीता था। इंग्लैंड की पारी केवल 36 ओवर तक चली और न्यूजीलैंड ने 33.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। उसकी तरफ से डेरिल मिचेल ने नाबाद 56, रचिन रविंद्र ने 54 और मिच सैंटनर ने नाबाद 34 रन बनाए।
मिचेल ने शनिवार को सीरीज के पहले मैच में नाबाद 78 रन बनाकर न्यूजीलैंड को चार विकेट से जीत दिलाई थी। उस मैच में भी इंग्लैंड के प्रमुख बल्लेबाज नहीं चल पाए थे तथा कप्तान हैरी ब्रूक के शतक के बावजूद उसकी टीम 223 रन पर आउट हो गई थी। इंग्लैंड के लिए एक सकारात्मक बात तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी रही, जिन्होंने 10 ओवरों में 23 रन देकर तीन विकेट लिए। ब्रूक ने दूसरे मैच में भी अच्छी शुरुआत की लेकिन वह 34 रन ही बना पाए जिससे इंग्लैंड का स्कोर छह विकेट पर 105 रन हो गया था। इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बाकी बल्लेबाजों में जेमी स्मिथ ने 13, बेन डकेट ने एक, जो रूट ने 25, जैकब बेथेल ने 18 और जोस बटलर ने नौ रन बनाए।
आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले जेमी ओवरटन ने 28 गेंदों में 42 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। ओवरटन ने पहले मैच में ब्रूक के साथ 87 रन की साझेदारी में 46 रन बनाए थे। ब्लेयर टिकनर न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 34 रन देकर चार विकेट लिए जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।