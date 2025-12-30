इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया प्रोविजनल स्क्वॉड का ऐलान, इस खिलाड़ी को मिला एशेज का इनाम!
प्रोविजनल स्क्वॉड का मतलब यह है कि इंग्लैंड अभी इस स्क्वॉड में बदलाव कर सकता है, यह उनकी फाइनल टीम नहीं है। इंग्लैंड ने तभी चोटिल जोफ्रा आर्चर को अभी स्क्वॉड में शामिल किया है।
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी प्रोविजनल स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। प्रोविजनल स्क्वॉड का मतलब यह है कि इंग्लैंड अभी इस स्क्वॉड में बदलाव कर सकता है, यह उनकी फाइनल टीम नहीं है। बता दें, आईसीसी के नियमों के अनुसार टूर्नामेंट से एक महीने पहले तक सभी टीमों को अपने-अपने स्क्वॉड का ऐलान करना होता है, डेडलाइन खत्म होने से पहले तक टीमें बिना आईसीसी की परमिशन के बदलाव कर सकती है। डेडलाइन खत्म होने के बाद उन्हें एक भी बदलाव करने के लिए परमिशन की जरूरत होगी।
बता दें, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने हैरी ब्रूक को कप्तान बनाए रखा है, वहीं एशेज सीरीज में धमाल मचाने वाले जोश टंग को पहली बार टीम में चुना गया है। टंग ने ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड को 15 साल बाद टेस्ट मैच जीताने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था।
इस टीम में जोफ्रा आर्चर भी हैं, जिन्हें एशेज सीरीज के दौरान चोट लगी थी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि जोफ्रा आर्चर को T20 वर्ल्ड कप की प्रोविजनल टीम में शामिल किया गया है, लेकिन वह श्रीलंका दौरे पर नहीं जाएंगे क्योंकि वह इस महीने की शुरुआत में एडिलेड में तीसरे एशेज टेस्ट के दौरान लगी बाईं तरफ की चोट के बाद इंग्लैंड मेडिकल टीम के साथ अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखेंगे।
इंग्लैंड की टी20 वर्ल्ड कप प्रोविजनल स्क्वॉड
हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड
ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 – ग्रुप C
इंग्लैंड बनाम नेपाल, रविवार 8 फरवरी 2026, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, बुधवार 11 फरवरी 2026, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड, शनिवार 14 फरवरी 2026, ईडन गार्डन्स, कोलकाता
इंग्लैंड बनाम इटली, सोमवार 16 फरवरी 2026, ईडन गार्डन्स, कोलकाता