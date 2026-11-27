इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम दो मैचों के लिए आसा ट्राइब और रेहान अहमद को टीम में जोड़ा है। इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई है।

इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टी 20 सीरीज के आखिरी दो टी20 के लिए आसा ट्राइब और स्पिनर रेहान अहमद को टीम में शामिल किया है। 22 साल के ट्राइब, इंग्लैंड की टी20 टीम में चुने जाने वाले पहले ग्लेमोर्गन खिलाड़ी बन गए हैं और 2005 में साइमन जोन्स के चुने जाने के बाद से किसी भी फॉर्मेट में क्लब का यह पहला इंग्लैंड कॉल-अप है।

रेहान-आसा को मिली जगह दूसरी ओर, रेहान पहले ही तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं और उन्होंने अपने 14 टी20 में से आखिरी मैच इस साल जुलाई में भारत के खिलाफ खेला था। वह हाल ही में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ इंग्लैंड लायंस के लिए खेले थे। हालांकि, ट्राइब ने जर्सी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, जिसे उन्होंने 5 वनडे और 26 टी 20 में रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने पिछले महीने ही क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग में जर्सी के लिए रिप्रेजेंट किया था।

ग्लेमोर्गन के चीफ एग्जीक्यूटिव डैन चेरी ने कहा, "क्लब में हर कोई आसा की अब तक की उपलब्धियों पर बहुत गर्व महसूस कर रहा है। यह एक बहुत ही सही मौका है और हम उन्हें ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हुए देखने का इंतजार कर रहे हैं।" "आसा का इंग्लैंड कॉल-अप क्लब के लिए एक अहम पल है और यह इस बात का एक मजबूत उदाहरण है कि हम ग्लेमोर्गन में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।"

वनडे सीरीज जीतने वाली और अभी टी 20 में 2-1 से आगे चल रही इंग्लैंड टीम को इस दौरे पर चोट की चिंता सता रही है। जोश टंग और जैकब बेथेल दौरे से पहले ही चोट के कारण बाहर हो गए थे और विल जैक्स मेलबर्न में पहले टी20 के दौरान हाथ में चोट लगने के कारण बाहर हो गए थे। इंग्लैंड को सीरीज़ के आखिरी टी20 के लिए हैरी ब्रूक और जॉर्डन कॉक्स के बाहर होने का भी डर है, क्योंकि ये दोनों टेस्ट टीम में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। ट्राइब और रेहान कवर देंगे और आज बाद में यूके से निकलेंगे और सिडनी में टीम से मिलेंगे।

इंग्लैंड ने बनाई बढ़त जैमी ओवरटन के पांच विकेट और दो कैच की मदद से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पांच टी20 मैचों की सीरीज में शुक्रवार को 2-1 से बढ़त बना ली। 32 वर्ष के ओवरटन ने बायें हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन के पहले दोनों विकेट में कैच लपके । इसके बाद आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की बखिया उधेड़ते हुए उसे 108 रन पर समेट दिया। टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड के लिये एक मैच में पाच विकेट लेने वाले वह दूसरे गेंदबाज बने। उनसे पहले सैम कुरेन ने 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 10 रन देकर पांच विकेट लिये थे।