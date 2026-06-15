इंग्लैंड की टेस्ट टीम पर महासंकट, स्टोक्स-एटकिंसन के बाद ये मैच विनर पेसर भी हुआ दूसरे मैच से बाहर
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड की टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज ओली रोबिन्सन दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन पहले से ही बाहर हैं।
इंग्लैंड की टेस्ट टीम पर इस समय संकट नहीं, बल्कि महासंकट है, क्योंकि कप्तान बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को तो पहले ही नाइटक्लब कांड के बाद दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया गया था और अब एक और पेसर दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 जून से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले ओली रॉबिन्सन भी बाहर हो गए हैं। चोट की वजह से रविवार को ही वे दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। घुटने की चोट के चलते वह लंदन के ओवल में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।
रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में कुल 7 विकेट अपने नाम किए थे। इंग्लैंड ने पहला मैच 115 रनों के अंतर से जीता था। दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी वह सबसे बड़े हथियार इंग्लैंड के लिए माने जा रहे थे, क्योंकि बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को बुधवार को ही टीम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि दोनों के खिलाफ नाइटक्लब मामले में जांच जारी है। ऐसे में रॉबिन्सन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब कप्तान जो रूट को किसी अन्य विकल्प को खोजना होगा।
पेसर गट एटकिंसन ने पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में पंजा खोला था, जबकि रॉबिन्सन का भी दमदार प्रदर्शन था। कप्तान स्टोक्स खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, लेकिन वे भी मैच विनर हैं। ऐसे में तीन बड़े खिलाड़ियों का बाहर होना किसी बड़े संकट से कम नहीं है। रॉबिन्सन अभी टीम के साथ रहेंगे और 25 जून को ट्रेंट ब्रिज में शुरू होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले अपने घुटने का रिहैब करवाएंगे। अनकैप्ड हेनरी क्रोकोम्बे को कवर के तौर पर बुलाया गया है।
स्टोक्स की जगह रूट करेंगे कप्तानी
बेन स्टोक्स के उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो रूट को दूसरे टेस्ट मैच के लिए कप्तानी सौंपी गई है, जो पहले भी टीम के कप्तान रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन तीन बड़े खिलाड़ियों को वे किस-किसके के साथ रिप्लेस करते हैं। प्रूवन मैच विनर का बाहर होना, अपने आप में एक बड़ा झटका होता है। दूसरे टेस्ट के लिए टीम घोषित हो चुकी है, जिसमें एक नया नाम हेनरी क्रोकोम्बे का है, जिन्हें मौका मिलने की संभावना बहुत कम है। पहले से ही टीम में कुछ अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। स्टोक्स और एटकिंसन कब लौटेंगे? इसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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