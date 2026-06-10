नाइटक्लब मामले में इंग्लैंड का बड़ा ऐक्शन, स्टोक्स-एटकिंसन को दूसरे टेस्ट से किया ड्रॉप; जो रूट को कमान
इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया है। नाइटक्लब घटना में टीम नियमों का उल्लंघन करने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट ने दोनों खिलाड़ियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को नाइटक्लब की घटना में कथित संलिप्तता की जांच जारी रहने के कारण बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए घोषित 15 सदस्यीय टीम से बाहर कर दिया गया। यह जानकारी इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने दी। अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को स्टोक्स की जगह अंतरिम कप्तान नियुक्त किया गया है। दूसरा टेस्ट 17 से 21 जून तक 'द ओवल' में खेला जाएगा।
जो रूट को कमान
ईसीबी ने जारी बयान में कहा, ''इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) पुष्टि करता है कि जारी जांच के मद्देनजर बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं माना गया है। यह मैच 17 जून से किया ओवल में शुरू होगा। यॉर्कशर के बल्लेबाज जो रूट टीम की अगुआई अंतरिम कप्तान के तौर पर करेंगे।'' ससेक्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और एसेक्स के बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स को भी टीम में शामिल किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्टोक्स कथित तौर पर अपने साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन के साथ एक नाइटक्लब में हुई घटना में शामिल थे। इस घटना में एक रग्बी खिलाड़ी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। यह घटना रविवार रात लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर 115 रन की जीत के बाद हुई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, स्टोक्स और एटकिंसन सोमवार तड़के एक नाइटक्लब में मौजूद थे जहां यह कथित घटना हुई।
'टॉकस्पोर्ट' ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि स्टोक्स कप्तानी छोड़ सकते हैं और संन्यास की घोषणा भी कर सकते हैं। ईसीबी ने इससे पहले कहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की समाप्ति के बाद टीम प्रोटोकॉल के संभावित उल्लंघन की जांच की जा रही है।
इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट रेगुलेटर पहले टेस्ट के बाद हुई नाइटक्लब घटना की जांच कर रही है। इस दौरान स्टोक्स और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने टीम के नियमो का उल्लंघन किया और सारासेन्स रग्बी खिलाड़ी टोतोआ औवा के साथ झड़प में शामिल हुए थे। इस घटना में हुई मुठभेड़ के दौरान इंग्लैंड टीम के एक सुरक्षा अधिकारी को टांके भी लगवाने पड़े और इसके बाद इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम और टीम प्रबंधन फिर से सवालों के घेरे में आ गया। ऐसा तब हुआ, जब सर्दियों के दौरान मैदान के बाहर हुई अनुशासनहीन घटनाओं के बाद टीम के व्यवहार और संस्कृति में सुधार लाने के वादे किए गए थे। ईसीबी ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान को अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए समय दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला न कर लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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