श्रीलंका को 53 रनों से हराकर इंग्लैंड ने जीती 3 वनडे मैचों की सीरीज, रूट-ब्रुक और रथनायके ने जड़े शतक

संक्षेप:

ग्लैंड ने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में श्रीलंका को 53 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 357/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसे श्रीलंका हासिल नहीं कर पाई और 304 रनों पर सिमट गई।

Jan 27, 2026 10:15 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
इंग्लैंड ने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में श्रीलंका को 53 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 357/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी के मुख्य स्तंभ कप्तान हैरी ब्रूक और जो रूट रहे, जिन्होंने चौथे विकेट के लिए मात्र 113 गेंदों में 191 रनों की नाबाद साझेदारी की। ब्रूक ने मात्र 66 गेंदों में 11 चौकों और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 136 रन बनाए, जबकि जो रूट ने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए 111 रनों की नाबाद पारी खेली। इससे पहले जैकब बेथल ने भी 65 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था।

358 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन वे नियमित अंतराल पर विकेट खोते रहे। सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका ने मात्र 25 गेंदों में 50 रन ठोककर मैच को रोमांचक बनाने की कोशिश की, लेकिन जेमी ओवरटन ने उन्हें आउट कर श्रीलंका को बड़ा झटका दिया। इंग्लैंड की गेंदबाजी यूनिट ने शादार गेंदबाजी की। जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, विल जैक्स और आदिल राशिद ने दो-दो विकेट चटकाकर श्रीलंका के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका केवल 13 रन बना सके, जिससे टीम गहरे संकट में आ गई थी।

मध्यक्रम के लड़खड़ाने के बावजूद पवन रथनायके ने एक छोर संभाले रखा और अपने करियर का एक शानदार शतक जड़ा। उन्होंने 115 गेंदों पर 121 रनों की जुझारू पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 1 छक्का शामिल था। हालांकि, उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला और पूरी टीम अंततः 46.4 ओवरों में 304 रनों पर सिमट गई। रथनायके आखिरी विकेट के रूप में सैम कुरेन का शिकार बने। इस प्रकार इंग्लैंड ने यह मुकाबला 53 रनों से जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया।

यह सीरीज जीत इंग्लैंड के लिए ऐतिहासिक रही क्योंकि दूसरे मैच में जीत के साथ उन्होंने विदेशी धरती पर अपने लगातार 11 वनडे मैचों की हार के सिलसिले को समाप्त किया था। इस जीत ने कप्तान हैरी ब्रूक के आक्रामक नेतृत्व और जो रूट की निरंतरता को एक बार फिर साबित कर दिया है। अब दोनों टीमें 7 फरवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में आमने-सामने होंगी, जो आगामी टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।

सीरीज के परिणाम (England tour of Sri Lanka 2026)

इंग्लैंड ने यह तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीती:

• पहला वनडे: श्रीलंका ने 19 रनों से जीत दर्ज की।

• दूसरा वनडे: इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत हासिल की (11 मैचों का हार का सिलसिला खत्म किया)।

• तीसरा वनडे: इंग्लैंड ने 53 रनों से जीतकर सीरीज अपने नाम की।

