ऑस्ट्रेलिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, घर पर मिली तीसरी सबसे बड़ी हार; इंग्लैंड ने 135 रनों से धोया
इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 135 रनों से हराया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। ऑस्ट्रेलिया की घर पर रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी हार है।
इंग्लैंड ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे मैच में 135 रनों से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड ने एडिलेड ओवल में खेले गए मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलिया में वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। टॉम बैंटन के दमदार शतक की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने दूसरे मैच में 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 355 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती ओवरों में ही विकेट गंवा दिए, जिसके कारण टीम 44.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 220 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू सरजमीं पर वनडे में रनों के लिहाज से ये तीसरी सबसे बड़ी हार है।
घर पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार ( रन)
ऑस्ट्रेलिया को रविवार को घर पर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। घर पर ऑस्ट्रेलिया को 1986 में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 206 रनों से धोया था, जोकि घरेलू सरजमीं पर उसकी वनडे में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 1987 में हुआ मैच है, जिसमें वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 164 रनों से रौंदा था। वहीं रविवार को इंग्लैंड ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को 135 रनों से हराया, जोकि उसकी वनडे में तीसरी सबसे बड़ी हार है। चौथी सबसे बड़ी हार वेस्टइंडीज के खिलाफ आई थी, 1982 में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 128 रनों से हराया था। भारत के खिलाफ 1991 में ऑस्ट्रेलिया को 107 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।
टॉम बैंटन (121) की शतकीय, जो रूट (62), जॉर्डन कॉक्स (67) और विल जैक्स (नाबाद 54) की शानदार अर्धशतकीय पारियों की मदद से इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में छह विकेट पर 355 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड को पांचवें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने बेन डकेट (नौ) को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये जो रूट ने टॉम बैंटन के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी कर टीम के लिए बड़े स्कोर की नींव रखी। 28वें ओवर में कूपर कॉलनी ने जो रूट (62) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।
कप्तान हैरी ब्रूक पांच रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुये। इसके बाद 35वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने शतकवीर टॉम बैंटन को आउट कर पवेलियन भेज दिया। टॉम बैंटन ने 99 गेंदों में 12 चौके आर चार छक्के उड़ाते हुए 121 रनों की पारी खेली। जॉर्डन कॉक्स ने 49 गेंदों में 67 रन बनाये। सैम करन 14 रन बनाकर आउट हुये। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट पर 355 रनों का स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेवियर बार्टलेट ने तीन विकेट लिये। स्पेंसर जॉनसन, रायली मेरेडिथ और कूपर कॉनली ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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