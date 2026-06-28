इंग्लैंड के क्रिकेटर ने 41 साल की उम्र में चौंकाया, वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाला बना बेसबॉलर
Liam Plunkett Baseball Debut: लियाम प्लंकेट ने अब प्रोफेशनल बेसबॉल में डेब्यू किया है। पूर्व तेज गेंदबाज ने साल 2005 से 2019 तक इंग्लैंड की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला।
क्रिकेट छोड़ने के बाद अक्सर खिलाड़ी कमेंट्री, कोचिंग या किसी ओर काम का रुख करते हैं। हालांकि, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर लियाम प्लंकेट ने सभी को चौंका दिया है। उन्होंने 41 साल की उम्र में प्रोफेशनल बेसबॉल में डेब्यू किया है। उन्होंने अमेरिका में माइनर लीग टीम ओकलैंड बॉलर्स की ओर से डेब्यू किया। प्लंकेट ने फ्रीबर्ड्स के खिलाफ पांच पिच फेंकीं और एक को स्ट्राइक आउट किया। डेब्यू के लिहाज से यह बुरा प्रदर्शन नहीं लेकिन उनकी टीम को हार का मुंह देखना पड़ा।
पांच साल पहलेअमेरिका चले गए थे प्लंकेट
पूर्व तेज गेंदबाज प्लंकेट तकरीबन पांच साल पहले अमेरिका चले गए थे। वह वहां साल 2023 मेजर क्रिकेट लीग (एमएलसी) में खेल रहे हैं। एमएलसी का नया सीजन फिलहाल जारी है, जिसमें वह सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि, प्लंकेट ने मौजूदा सीजन में अभी तक कोई एमएलसी मैच नहीं खेला है। ओकलैंड बॉलर्स ने 'मार्केटिंग प्लेयर एक्सेप्शन' नियम के तहत प्लंकेट को टीम में शामिल किया। इस नियम के चलते अन्य खेलों के मशहूर प्लेयर भी कुछ वक्त के लिए बेसबॉल खेल सकते हैं।
'मैं शायद ऐसा करने वाला पहला इंग्लिश क्रिकेटर'
प्लंकेट ने बीसीसी स्पोर्ट को बताया, ''मैंने पहले फिलाडेल्फिया फिलीज और मिनेसोटा ट्विन्स के लिए एमएलसी एंबेसडर होने के नाते सेरेमोनियल फर्स्ट पिच की, लेकिन यह जाहिर है कि थोड़ा ज्यादा सीरियस है। मैं शायद बेसबॉल का प्रोफेशनल गेम खेलने वाला इंग्लैंड का पहला क्रिकेटर हूं। यह मेजर लीग बेसबॉल से कुछ स्तर नीचे है, लेकिन यह कहना कूल रहेगा कि मैंने दो बैट-एंड-बॉल स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल के तौर पर खेला है।''
'वायरल हो जाता लेकिन इससे ज्यादा नहीं मांग सकता'
उन्होंने आगे कहा, ''जब आप बैटिंग करते हैं तो स्विंग क्रिकेट से बहुत अलग होता है, खासकर जब कोई 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉलिंग कर रहा हो। मुझे एक जबर्दस्त होम रन मारना अच्छा लगता क्योंकि वह वायरल हो जाता। लेकिन अपना पहला गेम खेलना और स्ट्राइक आउट करना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता था।''
2019 में आखिरी बार इंग्लैंड के लिए खेले थे प्लंकेट
पूर्व तेज गेंदबाज ने 2005 से 2019 तक इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। उन्होंने 13 टेस्ट, 89 वनडे और 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। वह 2019 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 10 ओवर के स्पेल में 42 रन देकर तीन अहम विकेट चटकाए थे। उन्होंने फाइनल के बाद इंग्लैंड के लिए कोई मैच नहीं खेला।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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