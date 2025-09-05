England cricket team poor performance continue after odi world cup 2023 loses 5 bilateral ODI series 6 साल पहले चैंपियन बनी इंग्लैंड का वनडे में बुरा हाल, 2023 विश्व कप के बाद से गंवाई 5वीं सीरीज, Cricket Hindi News - Hindustan
इंग्लैंड क्रिकेट टीम का वनडे फॉर्मेट में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। 2023 वनडे विश्व कप के बाद से टीम 22 वनडे खेले हैं और सिर्फ सात मैच जीत सकी है। वहीं इस दौरान 5 वनडे सीरीज भी गंवाई है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 02:43 PM
6 साल पहले चैंपियन बनी इंग्लैंड का वनडे में बुरा हाल, 2023 विश्व कप के बाद से गंवाई 5वीं सीरीज

इंग्लैंड क्रिकेट टीम को गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही इंग्लैंड का द्विपक्षीय सीरीज हारने का सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ। 2023 वनडे विश्व कप के बाद से इंग्लैंड ने 6 द्विपक्षीय सीरीज खेले हैं और सिर्फ एक जीत सकी है। इंग्लैंड ने जून में वेस्टइंडीज को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से रौंदा था लेकिन उसके बाद एक बार फिर इंग्लैंड की टीम ने लय खो दी और सीरीज गंवा दी है। साउथ अफ्रीका ने जारी सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से जीता था।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 2019 में वनडे विश्व कप का खिताब जीता था। उसके बाद से टीम ने अगले वनडे विश्वकप (2023) तक कुल सात वनडे सीरीज जीती लेकिन पिछले वनडे विश्व कप के बाद से इंग्लैंड का वनडे में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। टीम ने 6 द्विपक्षीय सीरीज खेली है और सिर्फ एक में जीत हासिल कर सकी है। इंग्लैंड को वेस्टइंडीज से 2 और भारत से एक बार हार का सामना करना पड़ा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने उसे एक बार धोया है और अब दक्षिण अफ्रीका ने भी उसे धूल चटाई है।

इंग्लैंड की टीम ने 22 वनडे मैच खेलते हुए सिर्फ सात मैच जीते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम ने दो मैच जीते हैं। इसके दौरान उनकी जीत का प्रतिशत 31.8 रहा है। विश्व कप 2023 के बाद से फुल मेंबर टीमों में केवल बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का जीत प्रतिशत इंग्लैंड से कम है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड का प्रदर्शन बेहद खराब है। पिछले चार मुकाबलों में अफ्रीका का दबदबा रहा है और सभी मुकाबले अपने नाम किए हैं।

2023 में मुंबई में अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रनों से करारी शिकस्त दी। इसके बाद कराची 2025 में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 गेंद शेष रहते हराया। लीड्स 2025 में खेले गए मुकाबले में अफ्रीका ने 175 गेंद शेष रहते जीत हासिल की और अब लॉर्ड्स में 5 रन से करीबी मुकाबला जीता।

