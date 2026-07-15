बांग्लादेश से भी बदतर है इंग्लैंड की वनडे टीम की हालत, यकीन नहीं है तो आंकड़े देख लीजिए
इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप 2023 के बाद से वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश से भी बदतर नजर आ रही है, क्योंकि टीम 30 में से 20 मुकाबले हार चुकी है। बांग्लादेश ने भी इतने ही मैच गंवाए हैं, लेकिन 35 मैचों में से।
इंग्लैंड की टीम की हालत वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी नहीं है। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बाद से अब तक सबसे ज्यादा मुकाबले इंग्लैंड ने ही गंवाए हैं। हालांकि, बांग्लादेश उनके साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर विराजमान है, लेकिन बांग्लादेश ने ज्यादा मैच खेले हैं, लेकिन इंग्लिश टीम ने तो 30 में से 20 मैचों में हार झेली है। ये आंकड़े 2019 की चैंपियन टीम की हालत वनडे क्रिकेट में बयां कर रहे हैं।
वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली इंग्लैंड की टीम उस टूर्नामेंट के बाद से 30 वनडे इंटरनेशनल मैच अब तक खेली है और उनमें से 20 मुकाबले टीम हार चुकी है, जो किसी भी टीम के द्वारा हारे गए अब तक संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा मैच हैं। बांग्लादेश ने भी उस टूर्नामेंट के बाद से 20 मुकाबले गंवाए हैं, लेकिन बांग्लादेश ने 35 मुकाबले खेले हैं, जबकि इंग्लैंड ने 30 ही मैच खेले हैं। ऐसे में इंग्लैंड की हालत बांग्लादेश से भी बदतर इस फॉर्मेट में है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बाद से सबसे ज्यादा वनडे मैच हारने वाली टॉप 5 टीमों की बात करें तो इंग्लैंड पहले, बांग्लादेश दूसरे और वेस्टइंडीज की टीम तीसरे स्थान पर है। वेस्टइंडीज ने 34 में से 19 मुकाबले गंवाए हैं, जबकि चौथे स्थान पर साउथ अफ्रीका की टीम है, जो 29 मैचों में से 17 मुकाबले वर्ल्ड कप के बाद से हार चुकी है। पाकिस्तान का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। पाकिस्तान का जीत प्रतिशत फिर भी बाकी टीमों से बेहतर है। 32 में से 15 मुकाबले पाकिस्तान ने गंवाए हैं।
ODI में सबसे ज्यादा मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बाद से हारने वाली टीमें
20 हार - इंग्लैंड (30 मैच)*
20 हार - बांग्लादेश (35 मैच)
19 हार - वेस्टइंडीज (34 मैच)
17 हार - साउथ अफ्रीका (29 मैच)
15 हार - पाकिस्तान (32 मैच)
ये रहा पहले वनडे मैच का हाल
बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। इंग्लैंड की टीम ने 47.5 ओवर में 258 रन बनाकर ढेर हो गई थी। टीम इंडिया ने 259 रनों का लक्ष्य 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने 80, अक्षर पटेल ने 57 और वॉशिंगटन सुंदर ने 52 रनों की पारी खेली।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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