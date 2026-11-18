इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर हराया, आखिरी मैच में 97 रनों से धोया और जीत ली वनडे सीरीज
इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर हराया। आखिरी मैच में 97 रनों से जीत दर्ज करते हुए इंग्लैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को भी जीत लिया। इस मैच से पहले सीरीज बराबरी पर थी।
इंग्लैंड की टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां दोनों देशों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज बुधवार 18 नवंबर को समाप्त हुई। इस सीरीज के आखिरी मैच को इंग्लैंड ने शानदार अंदाज में जीता और वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया। एक तरह इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर मारा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीं पर हराना बेहद मुश्किल काम है। पिछले साल भारत जैसी टीम भी वहां हारकर आई थी। उस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे। इंग्लैंड ने इस मैच में 97 रनों से जीत दर्ज की और 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज डिसाइडर मैच में शतक जड़ने वाले बेन डकेट प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
इस मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने होबार्ट में खेले गए मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। कप्तान का ये फैसला सही साबित हुआ था, क्योंकि ओपनर्स ने 8.3 ओवर में 74 रन जोड़ दिए थे। अगली गेंद पर पहला विकेट गिरा था। इसके बाद छोटी-छोटी साझेदारियां होती चली गईं और इंग्लैंड की टीम 328 रनों तक पहुंच गई। हालांकि, 49वें ओवर में सभी विकेट गिर गए थे, लेकिन स्कोर काफी अच्छा था, क्योंकि पिच पर गेंदबाजों के लिए मदद थी।
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे वनडे मैच का लेखा-जोखा
इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने दमदार शतक जड़ा। उन्होंने 115 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 133 रनों की पारी खेली, जबकि 59 रन निचले क्रम में विल जैक्स ने बनाए। टॉम बैंटन ने 35 गेंदों में 44 रन बनाकर धमाकेदार शुरुआत टीम को दिलाई थी। इनके अलावा ज्यादातर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। उधर, ऑस्ट्रेलिया की ओर से 4 विकेट जैक एडवर्ड्स को मिले और 3 विकेट मैट रेनशॉ ने अपने नाम किए।
सन्नी बैकर ने चटकाए चार विकेट
वहीं, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 329 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी तो 231 रनों पर ढेर हो गई। मैट रेनशॉ ने 55 रनों की पारी खेली, जबकि 37 रन एलेक्स कैरी ने बनाए। 31 रन जैक एडवर्ड्स के बल्ले से निकले और 29 रन कूपर कोनोली ने बनाए। हालांकि, ये खिलाड़ी टीम को 200 के आसपास ही पहुंचा पाए। इंग्लैंड की ओर से सन्नी बेकर ने घातक गेंदबाजी की, जिन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए। 3 विकेट लियाम डॉसन ने चटकाए। कप्तान हैरी ब्रूक के पास इस मैच में गेंदबाजी के 7 विकल्प थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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