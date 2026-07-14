ब्रेंडन मैकुलम को लेकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने झूठ बोला, कोच ने फैंस को बताया पूरा सच
ब्रेंडन मैकुलम ने राष्ट्रीय टेस्ट कोच के तौर पर अपने नतीजों के लिए इंग्लैंड के क्रिकेट प्रशंसकों से माफी मांगी है और माना कि 'अब किसी और को मौका देने का समय आ गया है।'
ब्रेंडन मैकुलम को लेकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने दुनिया से झूठ बोला। मैकुलम अभी तक इंग्लैंड की तीनों फॉर्मेट की टीम के हेड कोच थे, लेकिन रविवार 12 जुलाई को ईसीबी ने कहा कि उन्होंने टेस्ट कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, यह अधूरा सच था, जो दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों को बताया गया। कोच मैकुलम ने बताया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्हें कोच के पद से हटाया गया है। हालांकि, वे इस फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि नतीजे वह इंग्लैंड को नहीं दे सके, जो चाहिए थे।
इतना ही नहीं, ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट कोच के तौर पर अपने नतीजों के लिए इंग्लैंड के क्रिकेट प्रशंसकों से माफी मांगी है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया है कि 'अब किसी और को मौका देने का समय आ गया है।' मैकुलम सीमित ओवरों की टीम के प्रभारी बने रहेंगे, लेकिन रविवार को उन्हें टेस्ट क्रिकेट में इस भूमिका से हटा दिया गया जो वह 2022 से संभाल रहे थे। कोच के तौर पर उनका कार्यकाल शुरुआत में अच्छा था, लेकिन फिर हार पर हार मिलीं और उनके आंकड़े भी खराब होते चले गए।
मुझे पद से हटाया गया- ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी ने पुष्टि की कि उन्हें हटाया गया था और उन्होंने खुद पद नहीं छोड़ा था, जैसा कि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा था। एजबेस्टन में सोमवार को उन्होंने कहा, ''हां, मुझे पद से हटा दिया गया। मैं निराश था, लेकिन साथ ही मैं इस फैसले का पूरा सम्मान करता हूं। हम नतीजों पर आधारित खेल में हैं और असल में हमारे नतीजे उतने अच्छे नहीं थे। अब किसी और को मौका देने का समय आ गया है।''
मैकुलम का टेस्ट रिकॉर्ड बतौर हेड कोच
इंग्लैंड के टेस्ट कोच के तौर पर मैकुलम का रिकॉर्ड 27 जीत, दो ड्रॉ और 20 हार का रहा। कप्तान बेन स्टोक्स के साथ उनके कार्यकाल को 'बैजबॉल' नाम दिया गया था। आक्रामक खेल ने टेस्ट क्रिकेट में नई जान फूंकी और शानदार नतीजे दिए। उनके कार्यकाल की शुरुआत में इंग्लैंड ने अपने पहले 11 टेस्ट मैच में से 10 जीते, लेकिन जैसे-जैसे टीम के अनुभवी खिलाड़ी संन्यास लेते गए तो नतीजे खराब होने लगे। इंग्लैंड अपने पिछले नौ टेस्ट मैच में से सात हार गया, जिसमें पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-2 की हार भी शामिल है, जिसके बाद स्टोक्स ने संन्यास ले लिया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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