इंग्लैंड की टीम का कोच इंग्लिश ही होना चाहिए, स्टीफन फ्लेमिंग ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंग्लैंड की टीम का कोच कोई इंग्लिशमैन ही होना चाहिए। ये बात स्टीफन फ्लेमिंग ने कही है, जो न्यूजीलैंड से आते हैं और उन्हें टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया गया है। फ्लेमिंग ब्रैंडन मैकुलम के बाद इस जिम्मेदारी को संभालने वाले हैं।
न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कोच स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। हालांकि, उन्होंने बयान दिया है कि इंग्लैंड की टीम का कोच कोई इंग्लैंड का ही रहने वाला होना चाहिए। दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से कोच की जिम्मेदारी संभालने जा रहे फ्लेमिंग इंग्लैंड की मेंस टीम के एक और ओवरसीज कोच हैं। फ्लेमिंग का इरादा है कि वह इंग्लैंड के लिए कोच भी तैयार करें।
आपको जानकर हैरानी होगी कि 1999 के बाद सिर्फ दो ही इंग्लिशमैन इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड को रहे हैं। इनमें पीटर मूरेस दो बार और क्रिस सिल्वरवुड एक बार ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, जबकि एश्ले गिलीज व्हाइट बॉल टीम के कोच रहे हैं। इसी अवधि में इंग्लैंड को जिम्बाब्वे के दो कोच (डंकन फ्लेचर और एंडी फ्लावर), ऑस्ट्रेलिया के ट्रेवल बैलिस और न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम कोचिंग स्टाफ में लीड कर चुके हैं। नया नाम इस लिस्ट में स्टीफन फ्लेमिंग का है। मैकुलम तो अभी भी व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू मॉट व्हाइट बॉल टीम के कोच रह चुके हैं।
पिछले हफ़्ते अनाउंस की गई फ्लेमिंग की बैकरूम टीम में ज्यादातर होमग्रोन कोच हैं। इंग्लैंड के पूर्व ओपनर मार्कस ट्रेस्कोटिक, जो इस साल की शुरुआत में टेस्ट टीम के इंटरिम इंचार्ज थे, उनके साथ इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर जेम्स फोस्टर और पूर्व स्पिनर रिचर्ड डॉसन भी कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं। वहीं, इंग्लैंड के साथ एशेज जीतने वाले जोनाथन ट्रॉट, इंग्लैंड लायंस की कमान संभालने वाले हैं। फ्लेमिंग के अपॉइंट होने से पहले ट्रॉट और डॉसन दोनों ही टेस्ट जॉब की दौड़ में थे।
क्या है फ्लेमिंग का टारगेट
BBC रेडियो 5 लाइव पर बात करते हुए न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान फ्लेमिंग ने कहा कि इंग्लिश कोच को डेवलप करने में मदद करना उनके कार्यकाल की प्राथमिकता होगी। फ्लेमिंग ने कहा, "मेरा मानना है कि मुख्य रूप से नेशनल टीम को एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा कोचिंग दी जानी चाहिए। मैं इस मौके के लिए आभारी हूं, लेकिन कोचिंग के मामले में कुछ डेवलपमेंट होगा और आप हमारे स्टाफ को देख सकते हैं।"
अपने स्टाफ में कोच को डेवलप करने के अलावा फ्लेमिंग ने कहा कि वह कभी-कभी काउंटी कोच और इंग्लैंड के पुराने खिलाड़ियों को भी सेटअप में बुलाएंगे। उन्होंने कहा है, "कुछ बहुत जरूरी लोग सिस्टम में वापस आ गए हैं और मैं इससे बहुत खुश हूं। मैं उनके साथ काम करने बेसब्र हूं, लेकिन यह एक असली फोकस है और यह एक एम्बिशन भी है कि आपको काउंटी कोच भी मिलेंगे, जिन्हें कुछ खास समय पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और आपको पुराने खिलाड़ी भी मिलेंगे जिन्हें वापस आने के लिए कहा जाएगा।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट