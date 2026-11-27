ऑस्ट्रेलिया का 13 साल बाद फिर टूटा गाबा का घमंड, इंग्लैंड ने सीरीज में बनाई बढ़त
इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को बारिश से प्रभावित तीसरे मैच में सात विकेट से हराकर पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। जेमी ओवर्टन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
इंग्लैंड ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया को बारिश से प्रभावित तीसरे टी20 मैच में 7 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए 16.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 108 रन ही बना सकी। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने दमदार शुरुआत की। हालांकि बारिश के कारण मैच को दो बार रोकना पड़ा और दो बार टारगेट भी बदला। डकवर्थ लुईस नियम से इंग्लैंड ने 93 रन के लक्ष्य को नौवें ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है।
ऑस्ट्रेलिया को गाबा में मिली दूसरी हार
ऑस्ट्रेलिया की टीम का गाबा में टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अब तक खेले गए 9 मैचों में टीम को सिर्फ दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार पांच मुकाबले जीते थे। इससे पहले 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2013 में हार मिली थी।
हैरी ब्रूकी कप्तानी में इंग्लैंड का दबदबा
हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड का टी20 रिकॉर्ड लगातार अच्छा चल रहा है, उनकी कप्तानी में खेले गए 30 मैचों में से इंग्लैंड सिर्फ चार मैच हारा है। मेलबर्न में सीरीज के पहले मैच में थोड़े अंतर से हारने के बाद, इंग्लैंड ने ज़ोरदार वापसी की है, अगले दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पाँच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है।
इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने पांच विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन-अप को तहस-नहस कर दिया और उन्हें पहली इनिंग में सिर्फ 108 रन पर ऑल आउट कर दिया। यह इंग्लैंड को परेशान करने के लिए कभी भी काफ़ी नहीं था। चेज के दौरान बारिश की वजह से कुछ रुकावटें आईं क्योंकि फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए, जबकि ब्रूक भी बल्ले से ज्यादा असर नहीं डाल पाए। लेकिन एन्यूरिन डोनाल्ड एक बार फिर देखने लायक थे, उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर 32 रन बनाए। राइली मेरेडिथ ने गिरे तीनों विकेट लिए, लेकिन जॉर्डन कॉक्स (नाबाद 33) और टॉम बैंटन (नाबाद 10) ने आराम से बाकी रन बनाकर इंग्लैंड को जीत दिला दी। इंग्लैंड ने 8.5 ओवर में तीन विकेट पर 93 रन बनाकर आसान जीत हासिल की।ओवरटोन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। टीम 16.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 108 रन ही बना सकी। सैम हार्पर ने सर्वाधिक 26 रन की पारी खेली। वहीं 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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