मैंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की...कप्तान हैरी ब्रूक ने कबूला इंडिया सेमीफाइनल का ‘गुनाह’

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने इंडिया सेमीफाइनल का अपना ‘गुनाह’ कबूल किया है। ब्रूक ने संजू सैमसन का आसान कैच टपकाया था, जिन्होंने बाद में दमदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने दए।

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ सात रन की हार के बाद स्वीकार किया कि उन्होंने मेजबान टीम की पारी के दौरान संजू सैमसन का कैच टपकार बड़ी गलती की। सैमसन उस वक्त 15 रन पर थे, जब ब्रूक ने जीवनदान दिया। इसके बाद, सैमसन ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए 42 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और सात छक्के हैं। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। सैमसन की पारी की बदौलत भारत ने सात विकेट पर 253 रन बनाए जो टूर्नामेंट के इतिहास में नॉकआउट मुकाबलों का सर्वोच्च स्कोर है। भारत के 254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम बेथेल (105 रन, 48 गेंद, सात छक्के, आठ चौके) के शतक के बावजूद सात विकेट पर 246 रन ही बना सकी।

ब्रूक ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल के बाद कहा, ''हमें लगा था कि पहली पारी में गेंद अधिक रुककर आएगी और स्पिन होगी लेकिन गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आई और भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की।'' उन्होंने कहा, ''मैं स्वीकार करता हूं कि सैमसन का कैच टपकार मैंने बहुत बड़ी गलती की। हम फील्डिंग में उतने अच्छे नहीं थे। हमने गलतियां की और भारत के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते।'' ब्रूक ने बेथेल की जमकर सराहना की जिन्होंने इंग्लैंड को लगभग अविश्वसनीय जीत दिला दी थी। ब्रूक ने कहा, ''बेथेल बिल्कुल अविश्वसनीय था, वह बहुत पैसे कमाएगा। पहली गेंद से ही उसने रन बनाकर दुनिया को दिखाया कि वह क्या कर सकता है। हमारा टूर्नामेंट अच्छा रहा और हमें इस बात पर बहुत गर्व होना चाहिए कि हमने कैसा खेला। हम पूरे मैच में डटे रहे लेकिन दुर्भाग्य से नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा।''

वहीं, इंग्लैंड को रोमांचक सेमीफाइनल में हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत का श्रेय गेंदबाजों और शानदार फील्डिंग को देते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना अविश्वसनीय एहसास है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत 8 मार्च को खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड से टकराएगा। सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रसारकों से कहा, ''यह एक अविश्वसनीय एहसास है। फाइनल के लिए अहमदाबाद जाना खिलाड़ियों के लिए बेहद खास भावना है।'' उन्होंने टीम के बड़े स्कोर में सैमसन के योगदान की तारीफ करते हुए कहा, ''सैमसन को जब बल्लेबाजी के लिए उतरना था, तब उन्हें पूरी तरह पता था कि उन्हें क्या करना है। टीम को उनसे उसी प्रदर्शन की जरूरत थी और उन्होंने वैसा ही किया।''