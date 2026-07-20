वर्ल्ड नंबर-1 टीम इंडिया को फिर से हराकर बहुत खुश हुए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक, बोले- बहुत गर्व है
इंग्लैंड ने टी20 के बाद भारत को वनडे सीरीज में 1-2 से मात दी। लॉर्ड्स में हुए आखिरी मुकाबले में मेजबानों ने भारत के सामने 388 रनों का विशाल टारगेट रखा था, जिसके सामने टीम इंडिया 360 रन बना पाई।
हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम ने हाल ही में टी20 सीरीज में भारत को 4-0 से हराकर ना सिर्फ सीरीज अपने नाम की थी, बल्कि भारत से वर्ल्ड नंबर-1 टी20 टीम का टैग भी छीना था। टी20 सीरीज जीतने के बाद इंग्लैंड ने भारत को वनडे सीरीज में भी मात दी। भारत फिलहाल आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर है। टी20 के बाद वनडे में भारत जैसी नंबर-1 टीम को हराकर हैरी ब्रूक काफी खुश हैं। बता दें, इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज डिसाइडर में भारत के सामने 388 रनों का विशाल टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए टीम इंडिया 360 तक पहुंच पाई। रोहित शर्मा ने 138 रनों की शानदार पारी खेली, मगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन कर उनकी इस शतकीय मेहनत पर पानी फेर दिया।
हैरी ब्रूक ने भारत पर इस जीत के बाद कहा, "बहुत गर्व है। मुझे लगा कि हमने बहुत मेहनत की। हमने T20s की तरह ही अच्छा कम्युनिकेशन किया और हां, हम दुनिया की नंबर एक टीम के खिलाफ सीरीज जीतने में कामयाब रहे।
इंग्लैंड की बैटिंग परफॉर्मेंस पर
सच कहूं तो, हमने इसके बारे में बहुत बात की है। हम एक सेट टेम्पलेट चाहते हैं। मुझे लगता है कि बेथ और डकी ने जिस तरह से इनिंग्स शुरू कीं, वह जबरदस्त था। 20-30 ओवर के बाद कोई रन नहीं बनाना और उस पूरे समय कोई रिस्क न लेना एक शानदार पार्टनरशिप थी। और फिर रूटी ने वही किया जो रूट करते हैं और आगे बढ़ते रहे। और फिर जिस तरह से जोस ने इनिंग्स खत्म कीं, वह देखना बहुत बढ़िया था। और हां, यह बस एक बहुत, बहुत अच्छी ऑल-राउंड बैटिंग परफॉर्मेंस थी।"
जैकब बेथल ने इस मैच में रोहित शर्मा का विकेट लेकर मैच को इंग्लैंड की तरफ झुका दिया। ब्रूक ने मैच के बाद खुलासा किया कि बेथल से गेंदबाजी कराने का आइडिया कोच ब्रेंडन मैकुलम का था।
उन्होंने कहा, "खैर, मैं एक ओवर के लिए बाहर गया, और मैं बैज से बात करने गया। उन्होंने कहा, "तुम बेथ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?" और फिर उसने लगातार सात या आठ ओवर बॉलिंग की। तो, हां, यह गेम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई इस पर बहुत अच्छे से टिका रहा। हमने जितना हो सका, उतना अच्छा खेला और जीत हासिल की। और, हां, यह कई बार मुश्किल था, लेकिन हमने काम पूरा कर लिया।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें