इंग्लैंड के लिए पर्पाप्त नहीं था 191 रनों का लक्ष्य, कप्तान ब्रुक ने कहा- हम जानते थे कि इसे...
भारत और इंग्लैंड के बीच शनिवार, 4 जुलाई को मैनचेस्टर में दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया। इस मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट से जीत लिया। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे निकल गई है। जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने 191 रन के लक्ष्य को आसान बताया है।
भारत और इंग्लैंड के बीच शनिवार, 4 जुलाई को मैनचेस्टर में दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया। इस मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट से जीत लिया। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे निकल गई है। जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने टीम के प्रदर्शन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और साफ शब्दों में कहा है कि भारत द्वारा दिया गया 191 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के चेज करने के लिए ठीक था। उन्होंने युवा क्रिकेटर जेकब बेथल की भी तारीफ की है।
मैच के बाद ब्रुक ने कहीं ये बातें
पोस्ट मैच प्रेजेंटशन में इंग्लैंड के कप्तान ने कहा कि "टीम के इस प्रदर्शन से बेहद खुश हूं। मुझे लगा कि लड़कों ने फील्डिंग में ज़बरदस्त मेहनत की। शानदार। और यह उन बातों में से एक थी जिन पर हमने चर्चा की थी कि कैसे शुरुआत करें और दो रन रोकें। और आंकड़े भी अच्छे थे। मुझे लगता है कि हमने 11 दो रन लिए और उन्होंने पांच। तो हम इससे काफी खुश थे।" 190 रन का लक्ष्य मिलने पर ब्रुक ने कहा "हम जानते थे कि हवा और मैदान की स्थिति को देखते हुए हम लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। हमारा मकसद पावरप्ले में अच्छी शुरुआत करना था। पहले दो ओवरों में ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन पावरप्ले के बाद हम जहां थे, उससे खुश थे। और फिर बेथल ने जिस तरह से खेला, वह लाजवाब था।
ब्रुक से पूछा गया कि सैम कुरेन भी... जब वे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उन्होंने जो स्पेल फेंका, उसने उन्हें रोक दिया। क्या वो उस छोटे से दौर में शानदार गेंदबाजी करते हैं? तब उ्न्होंने कहा हां और फिर से, यह मैदान की बनावट और हवा का जितना हो सके उतना अच्छा इस्तेमाल करने के बारे में था। और वो छोटा सा स्पेल जो हमने उनके (करन) और जैक्सी के साथ किया, मुझे याद नहीं कि कौन सा ओवर था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने लगभग 10 या 12 रन दिए। और यह मैच के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण था। जैकब बेथेल ने दो विकेट गिरने के बाद भी लय बनाए रखने के बारे में आपका जिक्र किया। क्या यह आराम से बैठने का मामला नहीं है? इस सवाल के पूछे जाने पर इंग्लैंड के कप्तान ने कहा "नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि आपको पावरप्ले का जितना हो सके उतना अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे सभी बल्लेबाजों में बहुत ताकत और शक्ति है, लेकिन साथ ही नवाचार भी है और हम मैदान के अलग-अलग हिस्सों में शॉट लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया।
प्रेजेंटर नासिर हुसैन ने कहा युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वह अभी कुछ ही समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने टेस्ट में शतक बनाया है, 50 ओवर में शतक बनाया है, वानखेड़े स्टेडियम में वो मशहूर शतक बनाया था। दबाव में भी वो शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इस पर हैरी ब्रुक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा "हां, बेथेल का वहां होना वाकई शानदार है। जब हम मैदान पर होते हैं तो वो टीम का बहुत अच्छे से हौसला बढ़ाते हैं और मेरी भी बहुत मदद करते हैं। वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार हैं और उनका भविष्य उज्ज्वल है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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