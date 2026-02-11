होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
England captain Ben Stokes undergoes eye surgery after being hit in the face by a ball
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के आंख की हुई सर्जरी, चेहरे पर लगी थी गेंद

संक्षेप:

Feb 11, 2026 11:59 am IST
इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी दाईं आंख की सर्जरी कराई है जो सफल रही है। उनके चेहरे पर गेंद लग गई थी जिससे उनकी आंख चोटिल हो गई थी। 34 साल के ऑलराउंडर ने पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम स्टोरी में एक तस्वीर डाली थी जिसमें उनकी आंख बुरी तरह से सूजी हुई थी। उनके गाल और होंठ छिल गए थे और नाक पर बैंडेज लगा हुआ था।

तस्वीर के साथ स्टोक्स ने हंसते हुए चेहरे की इमोजी के साथ लिखा था, 'आपको क्रिकेट बॉल की दशा देखनी चाहिए।'

मंगलवार को उन्होंने अस्पताल से एक और फोटो पोस्ट किया था। उसमें भी उनका चेहरा सुजा हुआ था और कैप्शन में उन्होंने लिखा था, ‘हो सकता है ऐसा न दिखे लेकिन सर्जरी सफल रही है।’

बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया दौरे से आने के बाद अभी इंग्लैंड में हैं। एशेज में उनकी टीम को 4-1 से बुरी तरह शिकस्त झेलनी पड़ी थी। उसके बाद उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे थे। हालांकि स्टोक्स साफ कर चुके हैं कि टेस्ट में वह टीम की कप्तानी करते रहना चाहते हैं। उनकी कप्तानी बचेगी या छिनेगी, इसका फैसला ईसीबी की समीक्षा के बाद सामने आएगा।

बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए अब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में दिखते हैं। वह इंग्लैंड के वाइट-बॉल सेट-अप का हिस्सा नहीं हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के स्क्वाड में भी वह शामिल नहीं हैं।

इंग्लैंड को अब जून में न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलना है। उसमें अभी समय है और तब तक बेन स्टोक्स सर्जरी के बाद पूरी तरह ठीक भी हो चुके होंगे।

बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए अब तक 120 टेस्ट मैच खेले हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो उनके नाम 7216 टेस्ट रन हैं। उनका टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर 258 रन है और औसत 34.85 का है। बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में 14 शतक और 37 अर्धशतक भी लगाए हैं।

स्टोक्स की टेस्ट में गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने अभी तक 245 विकेट लिए हैं। उनका टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 161 रन देकर 8 विकेट है। पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो स्टोक्स ने 22 रन देकर 6 विकेट लिए हैं।

बेन स्टोक्स ने 114 ओडीआई भी खेले हैं जिनमें उनके नाम 3463 रन हैं। उन्होंने ओडीआई में 5 शतक और 24 अर्धशतक भी लगाए हैं। इसी तरह इस फॉर्मेट में उनके नाम 74 अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज हैं।

स्टोक्स का टी20 इंटरनेशनल करियर बहुत सीमित रहा है। उन्होंने 43 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 585 रन और 26 विकेट दर्ज हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय
