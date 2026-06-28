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बेन स्टोक्स ने टेस्ट मैच के दौरान लिया रिटायरमेंट, 15 साल का करियर अचानक किया समाप्त

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा

बेन स्टोक्स ने टेस्ट मैच के दौरान लिया रिटायरमेंट, 15 साल का करियर अचानक किया समाप्त

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रविवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनके इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि वह टीम के कप्तान और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इस फैसले के पीछे हालिया घटना बताई जा रही है, जहां लंदन नाइटक्लब में एटिंकसन और उनको लेकर काफी बवाल हुआ था। 35 वर्षीय स्टोक्स लंदन नाइटक्लब में हुई एक घटना के बाद दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। 35 वर्षीय स्टोक्स ने रविवार (28 जून) को खेल शुरू होने से पहले इंग्लैंड की टीम को अपने इस फैसले के बारे में सूचित किया। इसके साथ ही, उनके उस शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का समापन हो गया। उन्होंने 2011 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था और 2022 से टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं।

बेन स्टोक्स का करियर

बेन स्टोक्स ने 2011 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 2013 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने 15 साल तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। स्टोक्स ने 121 टेस्ट मैचों में 7000 से अधिक रन बनाए हैं और 250 से अधिक विकेट लिए हैं। उनका टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर 258 रन है।

इसके साथ ही स्टोक्स के 15 साल के करियर पर विराम लग जायेगा, जिसमें वह 2019 वनडे विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत के नायक रहे। वह टी20 विश्व कप 2022 जीतने वाली इंग्लैंड टीम के भी अहम सदस्य थे और उसी साल टेस्ट कप्तान बने थे। पहले टेस्ट के बाद रात को बाहर रहने के बाद अनुशासनात्मक कारणों से उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर रखा गया था।

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पिछले सप्ताह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को बाहर कर दिया गया था। जांच में पाया गया था कि लॉर्ड्स में पहले टेस्ट में जीत के बाद रात को बाहर जाने के दौरान दोनों ने अपने अनुबंध की कुछ शर्तों का उल्लंघन किया था। ईसीबी की जांच में अब यह निष्कर्ष निकला है कि स्टोक्स "इस घटना में शामिल नहीं थे" और "उन्होंने नाइटक्लब की घटना को देखा भी नहीं था", जबकि ऐटकिंसन "बिना किसी उकसावे के हुए हमलों के शिकार थे और उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी"। अलग से क्रिकेट रेगुलेटर ने भी पाया कि दोनों खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ कोई मामला नहीं बनता।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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