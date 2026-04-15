चेहरे की भयंकर चोट से घबरा गए थे बेन स्टोक्स, कहा- कुछ इंच इधर-उधर होता तो यहां नहीं होता
बेन स्टोक्स को नेट में बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान एक गेंद चेहरे पर लगी थी, जिसके कारण उनके गाल की हड्डी टूट गई थी और उसकी बड़ी सर्जरी हुई थी। चोट से रिकवर कर रहे स्टोक्स ने बताया कि अगर गेंद थोड़ा इधर इधर लगती तो शायद मुश्किलें बढ़ सकती थी।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि वह "लकी" हैं और अगर फरवरी में जब उनके चेहरे पर क्रिकेट बॉल लगी थी, तब चीजें थोड़ी अलग होतीं तो "शायद मैं यहां नहीं होता"। ऑलराउंडर को यह चोट तब लगी जब वह अपनी काउंटी डरहम में एकेडमी के खिलाड़ियों के साथ नेट्स पर काम कर रहे थे। बीबीसी स्पोर्ट के अनुसार, उनके गाल की हड्डी टूटने पर उन्हें "चेहरे की काफी बड़ी सर्जरी" करानी पड़ी, जिससे वह मई तक खेल नहीं पाएंगे।
स्टोक्स ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की वेबसाइट से कहा, "यह काफी डरावनी स्थिति थी। मेरे चेहरे पर सीधे एक बॉल लगी। बस कुछ इंच इधर-उधर, अगर मैंने अपना सिर नहीं घुमाया होता तो शायद मैं यह इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। “यहां (गाल की हड्डी) के नीचे थोड़ी गड़बड़ थी। मैं काफी लकी रहा। शुक्र है कि मैं अभी भी यहां हूं और सब कुछ ठीक है।”
जनवरी में इंग्लैंड की 4-1 से एशेज हार के बाद से स्टोक्स ने कोई कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला है। उन्होंने कहा कि वह 8 मई को वॉर्सेस्टरशायर में काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए वापसी करने को तैयार हैं। मंगलवार को जारी ईसीबी इंटरव्यू के एक हिस्से में, स्टोक्स ने कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ अनबन की बात को खारिज कर दिया, लेकिन कहा कि उन्हें "थोड़े अलग तरीके से" काम करना होगा।
पूरे इंटरव्यू में, स्टोक्स ने कहा कि वह नहीं चाहते कि हर खिलाड़ी एक ही स्टाइल में खेले; एशेज के दौरान इंग्लैंड की बहुत आलोचना जायज थी; और सीरीज़ हार पर उनके अपने रिएक्शन ने खुद को साबित कर दिया कि वह इंग्लैंड के लिए कमिटेड हैं।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एशेज सीरीज के दौरान कोच ब्रेंडन मैकुलम से मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि यह कहना बेहद अतिशयोक्तिपूर्ण है।
स्टोक्स और मैकुलम 2022 से एक-दूसरे का अच्छा साथ निभा रहे हैं, लेकिन पिछली सर्दियों में ऑस्ट्रेलिया से 4-1 से हारने पर उन्हें गहरा झटका लगा। हार के बाद दोनों ने एक-दूसरे का समर्थन किया, लेकिन एशेज की समीक्षा से तनाव के संकेत मिले।
स्टोक्स संभलकर खेलना चाहते थे जबकि मैकुलम आक्रामक रवैया बरकरार रखना चाहते थे। स्टोक्स ने एक साक्षात्कार में कहा, ''यह कहना कि हम एकमत नहीं थे, मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। जब आप किसी और के साथ नेतृत्व की स्थिति में होते हैं और तब अगर कोई यह सोचता है कि आप हमेशा हर बात पर सहमत होंगे तो यह बिल्कुल असंभव है।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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