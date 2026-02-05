Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़england captain Ben Stokes Hit by Cricket Ball Suffers Facial Injuries in Shocking Incident
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को लगी गंभीर चोट, गेंद लगने से चेहरे का हुआ बुरा हाल

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को लगी गंभीर चोट, गेंद लगने से चेहरे का हुआ बुरा हाल

संक्षेप:

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ है। क्रिकेट की गेंद लगने से उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। स्टोक्स ने अपनी इंजरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है।

Feb 05, 2026 08:03 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को क्रिकेट बॉल से खेलने के दौरान गंभीर चोट लगी है। बेन स्टोक्स को ये चोट ट्रेनिंग सेशन के दौरान लगी। बेन स्टोक्स ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी चोट की तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनका दायां आंख सूजा हुआ और काला पड़ गया है, गाल पर घाव, होंठ पर खरोंच और नाक में खून रोकने के लिए पट्टी (बैंडेज) लगी हुई दिख रही है। स्टोक्स ने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपनी एक तस्वीर साझा कर प्रशंसकों को इस बारे में जानकारी दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्टोक्स के चेहरे पर क्रिकेट की गेंद लगने से वह बुरी तरह घायल हो गए हैं। स्टोक्स ने तस्वीर के साथ कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा, “तुम्हें क्रिकेट बॉल की हालत देखनी चाहिए।''

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा डरहम के इंडोर फैसिलिटी में प्रैक्टिस के दौरान हुआ। स्टोक्स ने बॉल को देखा नहीं और अचानक उनके चेहरे के दाईं तरफ गेंद लग गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि स्टोक्स पहले से ही ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे थे और एशेज सीरीज के बाद रिकवरी मोड में थे। बेन स्टोक्स के नेतृत्व में पिछले महीने ही इंग्लैंड को एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4-1 से करारी हार का सामना करना पड़ा था।

बेन स्टोक्स इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल सेटअप से बाहर हैं और आगामी टी20 विश्व कप में नहीं खेलेंगे।मैदान पर उनकी वापसी जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट से होने की उम्मीद है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।