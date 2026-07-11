5वें टी-20 मैच में इंग्लैंड ने रच दिया इतिहास, भारत के खिलाफ 250+ का स्कोर बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बनी
आखिरी टी-20 मैच में इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया है। वह भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराट्रीय क्रिकेट में 250 से अधिक का स्कोर बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। इससे पहले किसी भी टीम ने ऐसा कारनामा नहीं किया है।
भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी-20 मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच साउथहैंप्टन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 257 रन तीन विकेट के नुकसान पर बना दिए और इतिहास रच दिया। इंग्लैंड द्वारा बनाया गया यह स्कोर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले इंग्लिश टीम ने ही साल 2026 में ही वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी टी-20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 246 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, जो किसी भी टीम का मेन इन ब्लू के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर था, लेकिन अब इंग्लैंड ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर 257/3 विकेट पर हो गया है। इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 250 से अधिक का स्कोर खड़ी करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है।
भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन दो स्कोरों के अलावा तीसरा सबसे बड़ा स्कोर वेस्टइंडीज ने साल 2016 में लॉडरहिल में बनाया था, जब कैरेबियाई टीम न 245/6 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में बना दिए थे। भारत के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में चौथा सबसे बड़ा स्कोर 227 रन था जो दक्षिण अफ्रीका ने इंदौर में बनाया था।
भारत के खिलाफ टी20I में किसी भी टीम द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर
1. 257/3 इंग्लैंड, साउथेम्प्टन 2026
2. 246/7 इंग्लैंड, वानखेड़े 2026
3. 245/6 वेस्ट इंडीज, लॉडरहिल 2016
4. 227/3 साउथ अफ्रीका, इंदौर।
मैच की बात करें तो मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया जो गलत साबित हुआ। इंग्लैंड का पहला विकेट फिल साल्ट के रूप में 8 विकेट के नुकसान पर गिरा लेकिन उसके बाद जोस बटलर और हैरी ब्रुक ने तबाही मचा दी। ब्रुक ने जहां 45 गेंदों में 4 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 95 रन बनाए, वहीं जोस बटलर ने 64 गेंदों में 12 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 131 रन 204 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बनाए। 258 रनों के जवाब में भारत का पहला विकेट सस्ते में गिर चुका है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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