T20 World Cup से पहले घर पर टी20 सीरीज हारी श्रीलंकाई टीम, इंग्लैंड ने बुरी तरह धोया

Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़England beat Sri Lanka by 6 wickets in 2nd T20I Game also seal the series ahead of T20 World Cup 2026
संक्षेप:

T20 World Cup 2026 से पहले घर पर श्रीलंका की टीम को टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड की टीम ने मेजबान टीम को बुरी तरह धोया। इससे पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज भी श्रीलंकाई टीम हार गई थी।

Feb 02, 2026 05:45 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 से पहले श्रीलंका की टीम एक टी20 सीरीज गंवा बैठी है। इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका की टीम अपनी सरजमीं पर तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही थी, जो कि टीम की टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिए भी अहम थी, लेकिन इस सीरीज को मेजबान टीम 2 मैचों के बाद ही हार गई है। पहले दोनों मैच में इंग्लैंड ने जीते हैं। इससे पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड ने 2-1 से वनडे सीरीज कब्जाई थी और अब 2-0 की अजेय बढ़त इस टी20 सीरीज में बनाकर श्रीलंका के होश उड़ा दिए हैं। दूसरा टी20 मैच बारिश से बाधित रहा, जिसे 6 विकेट इंग्लैंड ने जीता।

मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। ऐसे में 20 ओवर में श्रीलंका की टीम ने 5 विकेट 189 रन बनाए थे। श्रीलंका को अच्छी शुरुआत इस मैच में मिली थी। टीम के टॉप 4 बल्लेबाजों ने 30 प्लस रनों की पारी खेली। बावजूद इसके टीम 200 क्रॉस नहीं कर पाई। ओस एक बड़ा फैक्टर यहां होने वाला था और बारिश का भी अनुमान था। यही वजह रही कि इंग्लैंड न 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तेज बल्लेबाजी की और जब गेम 17-17 ओवर का हो गया तो उन्हें 168 रनों का टारगेट मिला। इंग्लैंड ने इस लक्ष्य को 16.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया और मैच और सीरीज अपने नाम कर ली।

इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी में चार ओवर में जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट लिए, लेकिन 42 रन खर्च किए। एक-एक सफलता विल जैक्स, लियाम डॉसन और आदिल रशीद को मिली। वहीं, बल्लेबाजी में इंग्लैंड के लिए 33 गेंदों में 54 रन टॉम बैंटन ने बनाए, जबकि 29 गेंदों में 39 रन जोस बटलर ने बनाए। कप्तान हैरी ब्रूक ने 12 गेंदों में 36 रन ठोक दिए। उनका स्ट्राइक रेट 300 का था, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वहीं, 14 गेंदों में 20 रन सैम करन ने बनाए। श्रीलंका के लिए टॉप स्कोरर पवन रथनायके थे, जिन्होंने 22 गेंदों में 40 रन जड़े, जबकि 36 रन कामिल मिशारा, 34 रन पथुम निसंका और 32 रन कुसल मेंडिस ने बनाए।

