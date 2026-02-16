इंग्लैंड ने इटली को हराकर सुपर-8 में मारी एंट्री, ऐसा करने वाली बनी चौथी टीम
कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टी20 विश्व कप 2026 का 29वां मैच इंग्लैंड और इटली के बीच खेला गया जहां इंग्लैंड ने इटली को 24 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सुपर 8 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। वेस्टइंडीज, भारत, दक्षिण अफ्रीका के बाद इंग्लैंड सुपर 8 में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है।
मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने कप्तान के इस फैसले को सही साबित करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस बड़े स्कोर की मुख्य भूमिका 'प्लेयर ऑफ द मैच' विल जैक्स ने निभाई, जिन्होंने मात्र 22 गेंदों में 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 53 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके अलावा टॉम बैंटन (30 रन) और फिल साल्ट (28 रन) ने शुरुआती गति प्रदान की, जिससे इंग्लैंड एक मजबूत स्थिति में पहुंच सका।
203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में एंथनी मोस्का और जेजे स्मट्स को शून्य पर आउट कर सनसनी मचा दी। हालांकि, इसके बाद बेन मनेन्टी और जस्टिन मोस्का के बीच हुई साझेदारी ने मैच में वापसी कराने का प्रयास किया। बेन मनेन्टी ने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर खबर ली और केवल 25 गेंदों में 4 चौकों और 6 छक्कों के साथ 60 रनों की आतिशी पारी खेली। एक समय ऐसा लग रहा था कि इटली बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि बेन ने एक ही ओवर में 4 गेंदों पर 20 रन जड़कर इंग्लैंड के खेमे में खौफ पैदा कर दिया था।
गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो इंग्लैंड की ओर से सैम कुरेन और जेमी ओवरटन ने मैच का पासा पलटने में अहम भूमिका निभाई। कुरेन ने अपने स्पैल में केवल 22 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसमें खतरनाक दिख रहे ग्रांट स्टुअर्ट (45 रन) का विकेट भी शामिल था। विल जैक्स ने न केवल बल्ले से बल्कि गेंद से भी कमाल दिखाया और सेट बल्लेबाज बेन मनेन्टी को आउट किया। यह मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इटली के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी और मैच में कुल 13 छक्के जड़े, जो किसी भी एसोसिएट टीम द्वारा एक पारी में लगाए गए सर्वाधिक छक्कों में से एक है।
मैच का अंतिम ओवर रोमांच की से भरपूर था। इस मोमेंट पर जेमी ओवरटन ने अपनी सटीक गेंदबाजी का लोहा मनवाया। इटली को अंतिम ओवर में 25 रनों की दरकार थी, लेकिन ओवरटन ने एक भी रन नहीं दिया और दो विकेट लेकर 'डबल विकेट मेडन' ओवर फेंका। ओवरटन ने मैच में कुल 18 रन देकर 3 विकेट लिए। अंततः इटली की पूरी टीम 20 ओवरों में 178 रनों पर सिमट गई। भले ही इटली यह मैच हार गई, लेकिन उनके साहसी प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा। इंग्लैंड की टीम अब अपनी कमियों को सुधारते हुए अगले दौर के लिए श्रीलंका रवाना होगी।
