इंग्लैंड ने की वापसी, दूसरे टी20 मैच में भारत को 26 रन से हराया; फ्रेया केम्प ने बैट-गेंद से किया कमाल
फ्रेया केम्प के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड की महिला टीम ने शनिवार को दूसरे टी-20 मुकाबले में भारत को 26 से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है।
इंग्लैंड ने दूसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में शनिवार को भारत को 26 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। इंग्लैंड ने पांच विकेट पर 168 रन बनाने के बाद भारत को नौ विकेट पर 142 रन पर रोक दिया। भारत के लिए यास्तिका भाटिया ने रिटायर आउट होने से पहले 36 गेंद में 33 रन बनाये, जबकि स्मृति मंधाना ने 32 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 28 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड के लिए लॉरिन बेल, चार्ली डीन और फ्रेया केम्प ने दो-दो विकेट चटकाए।
इंग्लैंड ने पांच विकेट पर 168 रन बनाने के बाद भारत की पारी को नौ विकेट पर 142 रन पर रोक दिया। श्रृंखला का निर्णायक तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच मंगलवार को टॉनटन में खेला जाएगा। भारतीय टीम की 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत आक्रामक रही। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 14 गेंदों में 22 रन बनाए और मंधाना ने भी अच्छी शुरुआत दी। भारत नौवें ओवर तक 70 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था, लेकिन इसी स्कोर पर मंधाना के आउट होने के बाद बल्लेबाज रनगति को बरकरार नहीं रख सके।
चार्ली डीन और सोफी एक्लेस्टोन की स्पिन जोड़ी ने बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाई और लगातार दबाव बनाया। डीन ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए ऋचा घोष और कप्तान हरमनप्रीत कौर को जल्दी-जल्दी आउट कर भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को 29 रन पर जीवनदान मिला, लेकिन तेजी से रन बनाने में विफल रहने के कारण वह 33 रन (36 गेंद) बनाकर रिटायर्ड आउट हो गईं। बढ़ते रन रेट और लगातार गिरते विकेटों के कारण भारत की स्थिति कमजोर होती चली गई।
हरमनप्रीत के आउट होने के बाद भारत की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गईं। इससे पहले बाएं हाथ की युवा स्पिनर श्री चरणी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर तीन विकेट झटके, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं मिला। वहीं नंदिनी शर्मा और श्रेयांका पाटिल ने एक-एक विकेट लेकर दबाव बनाए रखा। 21 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज केम्प ने अरुंधति रेड्डी के आखिरी ओवर में दो छक्के और दो चौके लगाकर 24 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड ने आखिरी दो ओवरों में 39 रन बटोरे, जो इस परिणाम के लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ।
चेम्सफोर्ड में खेले गए पहले मैच में 38 रनों की जीत के बाद भारत ने विश्व कप की तैयारी के लिए खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बेहद सतर्क रही और टीम ने पहले दो ओवरों में मात्र छह रन बनाए। इसके बाद सोफिया डंकली ने अरुंधति रेड्डी पर लॉन्ग-ऑन के ऊपर छक्का लगाकर कुछ आक्रामकता दिखाई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही वापसी कर ली।
पावरप्ले के दौरान भारत को अहम सफलता मिली। नंदिनी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डंकली (10 रन) को विकेटकीपर ऋचा घोष के हाथों कैच कराया। इसके साथ ही इंग्लैंड पावरप्ले में एक विकेट पर 35 रन बना सका। इसके बाद वापसी कर रहीं डैनी व्याट-हॉज और एमी जोन्स ने 36 रनों की साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन श्री चरणी ने व्याट-हॉज (29 रन) को स्मृति मंधाना के हाथों कैच कराकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। मध्यक्रम में जोन्स और एलिस कैप्सी ने 28-28 रनों की उपयोगी पारियां खेलीं और 27 रनों की साझेदारी भी की, लेकिन श्रेयांका पाटिल ने कैप्सी को आउट कर इंग्लैंड की रनगति पर अंकुश लगाया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट निकालकर इंग्लैंड को दबाव में बनाए रखा।
मैच पर भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह पकड़ बना ली थी, लेकिन केम्प की आखिरी ओवरों की पारी ने इंग्लैंड को शानदार वापसी दिलाते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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