वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का खौफ, फिल सॉल्ट ने कहा- हराने के लिए किस्मत की जरूरत

संक्षेप: इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम के दबदबे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारत को हराना बेहद मुश्किल चुनौती है।

इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल सॉल्ट का मानना है कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को हराना बेहद मुश्किल चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को हराने के लिए थोड़ी किस्मत की जरूरत होगी। अगस्त 2023 के बाद से भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल में दमदार प्रदर्शन किया है और आक्रमक खेल दिखाया है। पिछले विश्व कप के बाद से भारतीय टीम खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे सफल टीम रही है। भारत ने 63 मैच खेलते हुए 49 में जीत दर्ज की है और सिर्फ तीन गंवाए हैं।

इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने कहा है कि भारत इस समय टी20 क्रिकेट में सबसे मजबूत टीम है और उन्हें हराने के लिए केवल कौशल ही काफी नहीं, किस्मत का भी साथ चाहिए। इंग्लैंड के स्टार ओपनर ने एक पॉडकास्ट और हालिया इंटरव्यू में कहा, ''मुझे लगता है कि उन्हें हराने के लिए सभी को थोड़ी किस्मत की जरूरत पड़ेगी। भारत इस समय टी20 विश्व कप में सबसे मजबूत टीम है। भारत के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन अगर आप उन्हें हराना चाहते हैं, तो आपको हर चीज सही करनी होगी और फिर भी थोड़ी किस्मत चाहिए।''

भारत ग्रुप ए में है, जहां उसके मुकाबले नामीबिया, अमेरिका, नीदरलैंड्स और संभावित रूप से स्कॉटलैंड या अन्य टीमों से होंगे। इंग्लैंड ग्रुप B में है और भारत से सेमीफाइनल या फाइनल में टकराव की संभावना है। टी20 विश्व कप में भारत का पहला मैच सात फरवरी को अमेरिका से है।