एशेज के लिए इंग्लैंड स्क्वॉड का हुआ ऐलान, हैरी ब्रूक को मिला 'प्रमोशन', वोक्स बाहर और धाकड़ पेसर लौटा

England Ashes squad: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के लिए अपना स्क्वॉड घोषित कर दिया है। हैरी ब्रूक उपकप्तान नियुक्त किए गए हैं। क्रिस वोक्स को नहीं चुना गया। वहीं, धाकड़ पेसर मार्क वुड की वापसी हुई।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 09:28 PM
England Ashes squad: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 नवंबर से पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज खेली जानी है। इंग्लैंड ने एशेज के लिए 16 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान किया है, जिसकी कमान ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के हाथों में है। स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को 'प्रमोशन' मिला है। उन्हें ओली पोप की जगह टेस्ट टीम के उपकप्तान नियुक्त किया गया है। तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स को अनफिट होने के कारण नहीं चुना गया। उनका भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट में फील्डिंग करते समय कंधा डिस्लोकेट हो गया था। वह चोटिल होने के बावजूद आखिरी दिन बल्लेबाजी करने उतरे थे। वहीं, 35 वर्षीय धाकड़ पेसर मार्क वुड की वापसी हुई है। उन्होंने अगस्त 2024 में आखिरी बार टेस्ट मैच खेला था।

मैथ्यू पॉट्स और विल जैक्स को स्क्वॉड में शामिल किया गया है। उंगली की चोट से उब रहे जैक्स के एशेज से पहले पूरी तरह फिट होने की उम्मीद है। तेज गेंदबाज पॉट्स ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जबकि जैक्स ने आखिरी बार दिसंबर 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेला था। पॉट्स के नाम इस सीजन में 10 काउंटी चैंपियनशिप मैचों में 28 विकेट हैं, जिसमें 84 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं, जैक्स ने केवल तीन पारियां खेलकर 136 रन बनाए हैं। जो रूट, जैक क्रॉली, ओली पोप और बेन डकेट जैसे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे।

जेमी स्मिथ विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे। आर्चर तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जिसमें पॉट्स के अलावा ब्रायडन कार्से, गस एटकिंसन, जोश टंग, वुड और भी शामिल हैं। शोएब बशीर मुख्य स्पिनर हैं। रूट, जैकब बेथेल और जैक्स इंग्लैंड को अतिरिक्त स्पिन विकल्प प्रदान करेंगे। वोक्स ने सर्जरी के बजाय रिहैबिलिटेशन पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना है। उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स से कहा, "मैं रिहैबिलिटेशन पर फोकस रखूंगा। फिलहाल सर्जरी की जरूरत नहीं है लेकिन देखेंगे कि आने वाले समय में चीजें कैसे रहेंगी। उम्मीद है कि यह अच्छा रहेगा और मजबूत वापसी करूंगा।''

इंग्लैंड एशेज स्क्वॉड: बेन स्टोक्स (कप्तान),जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (उपकप्तान), ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर।

