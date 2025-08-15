इंग्लैंड ने अफ्रीका-आयरलैंड सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान, जैकब को मिली पहली बार कमान

ऑलराउंडर जैकब बेथेल को आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए पहली बार इंग्लैंड पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान किया है।

इंग्लैंड ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। ऑलराउंडर जैकब बेथेल को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पहली बार इंग्लैंड ने टीम का कप्तान बनाया गया है। बेथेल डबलिन में जब टीम का नेतृत्व करने उतरेंगे तो वह इंग्लैंड पुरुष टीम के सबसे युवा कप्तान बनेंगे। इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलेगी। वनडे सीरीज हेडिंग्ले में दो सितंबर से शुरू होगी।

आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की इंटरनेशनल टी-20 सीरीज डबलिन के मालाहाइड में आयोजित की जाएगी, जिसका पहला मैच बुधवार (17 सितंबर) को होगा। सॉनी बेकर को पहली बार इंग्लैंड की टीम में जगह मिली है। उन्होंने इंग्लैंड लॉयस, विटालिटी ब्लास्ट तथा द हंड्रेड में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। बेथेल को छोड़कर सभी फॉर्मेट के टेस्ट खिलाड़ियों को आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है। मार्कस ट्रेस्कोथिक उस सीरीज के लिए मुख्य कोच की भूमिका भी निभाएंगे।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की वनडे टीम: हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जेमी स्मिथ।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम: हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जेमी स्मिथ, ल्यूक वुड।